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Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je pravi potop u prvom poluvremenu 5. kola Lige nacija protiv Nemačke, gubeći sa ubedljivih 2:0 uz dva brza i primljena gola.

Međutim, rezultatska kriza pala je u drugi plan pred surovo iskrenom i žestokom analizom stručnog konsultanta RTS-a, Radeta Bogdanovića, koja je uzburkala domaću javnost.

Bogdanović nije birao reči dok je ogoljavao bolnu istinu o stanju u nacionalnom timu, ističući da je situacija daleko alarmantnija nego što se mislilo.

- Zato što nemamo kvalitet koji imaju Nemci. Nemamo kvalitet ni mnogih slabijih selekcija. Tužno je bilo za gledati, ostali smo bez teksta. Treba biti pošten i reći. Nemačka je mnogo bolja. Mene zabrinjava to što večeras, bez obzira na veliki broj povređenih, bitnih igrača, polovina igrača ne može da igra u ovoj selekciji. Nemaju tehničke ni taktičke osobine da bi nosili dres nacionalne selekcije. To govori o realnom stanju u našoj selekciji i kadru - poručio je Bogdanović u prepoznatljivom stilu.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Da je situacija u odbrani alarmantna, potvrdio je analizom katastrofalnog pogotka na samom startu utakmice.

- Selekcija koja primi gol u 2. minutu nije dobra selekcija. Pogledajte kako su primili gol, pogledajte kako igrači dolaze ispred njega. Jednostavno, nema kvaliteta i stvarno više ne treba bežati od toga - dodao je on.

Vidno iznerviran i razočaran onim što vidi na terenu, legendarni analitičar žestoko je udario po defanzivnoj liniji Orlova.

- Ovo je takmičenje eksperimentisanja i svi to rade. Spremaju se za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ali, par igrača nema kvalitet. Pogledajte trojicu u poslednjoj liniji, vidite njihovu kretnju, postavljanje. To uopšte nema veze sa formom, to ima veze sa znanjem. Jednostavno, ta trojica u poslednjoj liniji imaju naopako postavljeno telo. Selektor i trener nemaju vremena da im objasne. Ne mogu, iznervirao sam se - zaključio je Bogdanović.