Slušaj vest

To je poslednja u nizu stranih investicija u italijanski fudbal, pošto je nekoliko klubova sada pod upravom ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, Indonezije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Specija je u danas objavila promenu vlasničke strukture i potvrdila je da je Ripoli postigao dogovor o preuzimanju kontrolnog paketa akcija i postao novi većinski vlasnik kluba.

"Odrastajući u italijansko-američkoj porodici u Kvinsu, bio sam okružen istim ponosom, strašću, odanošću i osećajem zajedništva koje prepoznajem i u Speciji. Specija je klub sa neverovatnom istorijom, tradicijom i strastvenim navijačima i upravo to ovu priliku čini posebnom", naveo je Ripoli u saopštenju.

Dosadašnji vlasnik Tom Roberts zadržaće manjinski udeo.

Klub je osnovan 1906. godine, a nekoliko puta je bankrotirao. Poslednji put se to dogodilo 2008, kada je morao da krene od početka, iz poluprofesionalne Serije D.

Poslednji put Specija se u Seriji A takmičila u sezoni 2022/2023.

Specija je 2025. godine bila nadomak povratka u najviši rang, ali je izgubila u finalu plej-ofa za plasman u Seriju A. Prošle sezone usledio je veliki pad, pa je klub ispao u Seriju C.

Aktuelni predsednik kluba Čarli Stillitano ostaće na toj funkciji i pozdravio je početak nove ere.

Prema podacima magazina Forbs, 57-godišnji Ripoli raspolaže ličnim bogatstvom od oko 2,5 milijardi dolara. Do tog bogatstva došao je, između ostalog, kao jedan od osnivača kompanije "Glaso" (Glaceau), kao i brenda sportskih napitaka BodiArmor (BodyArmor), koji je pokrenuo 2011. godine.

(Beta)

Ne propustiteFudbal"ORLOVI" IZNERVIRALI RADETA BOGDANOVIĆA: Tužno i bez teksta! Polovina reprezentacije Srbije nema pojma da igra fudbal
Rade Bogdanović
FudbalBRUTALAN UDAR RADETA BOGDANOVIĆA! Rajković prvi na tapetu, a evo šta je rekao o odbijanju Vlahovića da igra za Srbiju!
Rade Bogdanović
FudbalZLO I NAOPAKO! Užasan start Srbije, Nemačka postigla dva ekspresna gola - košmar od igre! (VIDEO)
Autogol Srđana Babića Srbija Nemačka
FudbalKURUR NA LICU MESTA! PAUNOVIĆ VAN KLUPЕ, ALI NE I VAN UTAKMICE: Evo odakle selektor prati Srbiju protiv Nemačke! (FOTO)
Veljko Paunović

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video