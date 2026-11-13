Slušaj vest

To je poslednja u nizu stranih investicija u italijanski fudbal, pošto je nekoliko klubova sada pod upravom ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, Indonezije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Specija je u danas objavila promenu vlasničke strukture i potvrdila je da je Ripoli postigao dogovor o preuzimanju kontrolnog paketa akcija i postao novi većinski vlasnik kluba.

"Odrastajući u italijansko-američkoj porodici u Kvinsu, bio sam okružen istim ponosom, strašću, odanošću i osećajem zajedništva koje prepoznajem i u Speciji. Specija je klub sa neverovatnom istorijom, tradicijom i strastvenim navijačima i upravo to ovu priliku čini posebnom", naveo je Ripoli u saopštenju.

Dosadašnji vlasnik Tom Roberts zadržaće manjinski udeo.

Klub je osnovan 1906. godine, a nekoliko puta je bankrotirao. Poslednji put se to dogodilo 2008, kada je morao da krene od početka, iz poluprofesionalne Serije D.

Poslednji put Specija se u Seriji A takmičila u sezoni 2022/2023.

Specija je 2025. godine bila nadomak povratka u najviši rang, ali je izgubila u finalu plej-ofa za plasman u Seriju A. Prošle sezone usledio je veliki pad, pa je klub ispao u Seriju C.

Aktuelni predsednik kluba Čarli Stillitano ostaće na toj funkciji i pozdravio je početak nove ere.

Prema podacima magazina Forbs, 57-godišnji Ripoli raspolaže ličnim bogatstvom od oko 2,5 milijardi dolara. Do tog bogatstva došao je, između ostalog, kao jedan od osnivača kompanije "Glaso" (Glaceau), kao i brenda sportskih napitaka BodiArmor (BodyArmor), koji je pokrenuo 2011. godine.

(Beta)