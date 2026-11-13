Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Nemačke rezultatom 3:1 na stadionu „Rajko Mitić“, u utakmici Lige nacija, u kojoj su gosti od samog početka nametnuli svoj ritam i kaznili greške našeg nacionalnog tima.

Nemačka je već u ranoj fazi utakmice stigla do dva gola prednosti i tako stavila Srbiju u veoma težak položaj. Orlovi su pokušavali da pronađu način da se vrate u meč, ali je novi udarac usledio odmah po povratku sa pauze.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

U 50. minutu pogodio je Brajan Gruda, ofanzivac koji ima albanske korene, čime je dodatno uvećao prednost gostiju. Srbija je kasnije uspela da smanji zaostatak preko Srđana Babića, ali nije bilo snage za potpuni povratak, pa je Nemačka odnela pobedu iz Beograda rezultatom 3:1.

Ko je Brajan Gruda?

Posebnu pažnju privukao je upravo Brajan Gruda, fudbaler koji je zatresao mrežu Srbije. Ovaj ofanzivac ima albanske korene, a sin je nekadašnjeg fudbalera Vlaznije Bujara Grude i rođak Ildija Grude. Njegova porodica poreklom je iz plemena Gruda sa severa Albanije.

Fudbalski savez Albanije mesecima je pokušavao da ga ubedi da obuče dres njihove reprezentacije, dok je selektor Silvinjo na konferencijama za medije izbegavao pitanja o njegovom statusu.

Ipak, sam fudbaler je još u oktobru 2024. godine, u izjavi za nemačku nacionalnu televiziju, poručio da ne zna šta donosi budućnost, ali da želi da igra za Nemačku.

U junu 2025. godine selektor Albanije Alban Buši otkrio je da je bio u direktnom kontaktu sa roditeljima mladog fudbalera i da bi Gruda mogao da obuče dres Albanije jedino ukoliko ne dobije poziv Nemačke.

Sve dileme otklonjene su u septembru 2026. godine, kada je talentovani ofanzivac zvanično dobio poziv u A reprezentaciju Nemačke. Time su završene nade albanskog saveza da bi mogao da ga privoli da nastupa za njihovu selekciju.

Gruda je tako protiv Srbije još jednom pokazao zbog čega ga Nemačka vidi kao važan deo svoje fudbalske budućnosti.

BONUS VIDEO: