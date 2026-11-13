Strelci za Nemačku bili su Srđan Babić autogol u trećem minutu, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu. Jedini gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

"Jako teška utakmica. Znali smo šta nas očekuje. Taj gol u trećem minutu nam je odmogao, nismo se nadali. Imali smo jaku ekipu u prekidima. Težak protivnik. Nismo se pokazali u najboljem svetlu, hteli smo da ispravimo sve to pred divnom decom, ali nismo uspeli", rekao je Babić posle meča.