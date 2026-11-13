Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 3:1 u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.

Strelci za Nemačku bili su Srđan Babić autogol u trećem minutu, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu. Jedini gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

"Jako teška utakmica. Znali smo šta nas očekuje. Taj gol u trećem minutu nam je odmogao, nismo se nadali. Imali smo jaku ekipu u prekidima. Težak protivnik. Nismo se pokazali u najboljem svetlu, hteli smo da ispravimo sve to pred divnom decom, ali nismo uspeli", rekao je Babić posle meča.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Ne propustiteFudbalGOL KOJI JE ZABOLEO SRBIJU! Gruda ima albanske korene, ali je izabrao Nemačku i dao gol na Marakani! (VIDEO)
profimedia-1152394112.jpg
FudbalBUM NA APENINIMA! Američki milijarder kupio italijanskog trećeligaša: Majk Ripoli preuzeo Speciju
Majk Ripoli
Fudbal"ORLOVI" IZNERVIRALI RADETA BOGDANOVIĆA: Tužno i bez teksta! Polovina reprezentacije Srbije nema pojma da igra fudbal
Rade Bogdanović
FudbalBRUTALAN UDAR RADETA BOGDANOVIĆA! Rajković prvi na tapetu, a evo šta je rekao o odbijanju Vlahovića da igra za Srbiju!
Rade Bogdanović

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video