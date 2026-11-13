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Reprezentacija Holandije pobedila je Grčku 7:0 (5:0) u meču petog  kola Lige nacija.

Ekipa srpskog stručnjaka Ivana Jovanovića doživela je pravi debakl na "Krojf Areni", a sve je krenulo nizbrdo već u šestom minutu, kada je Krusensio Samervil iskoristio veliku grešku grčke odbrane i načeo mrežu gostiju.

Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Potom je na scenu stupio Tidžani Rejnders, koji je golovima u 12, 25. i 33. minutu kompletirao het-trik i praktično rešio pitanje pobednika već u prvom poluvremenu. Do odlaska na odmor pogodio je i Timber, dok je nastavak doneo još dva gola Holanđana. Timber je u 59. minutu stigao do svog drugog pogotka, a dva minuta kasnije u strelce se upisao i Donijel Malen.

Grčka je tako pretrpela jedan od najtežih poraza u svojoj istoriji, a Jovanovićeva ekipa sada mora da se okrene odlučujućem duelu.

Posebno je zanimljivo što će Grci u poslednjem kolu, 16. novembra, na svom terenu dočekati Srbiju. Heleni su ovim porazom ostali na deobi drugog mesta sa Nemačkom, pa će duel sa Orlovima imati veliki značaj za konačan rasplet u grupi.

Holandija je, sa druge strane, demonstrirala silu i pokazala da u završnicu takmičenja ulazi u sjajnom ritmu.

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