Fudbalska reprezentacija Srbije je na ivici ambisa u Ligi nacija, ali još uvek postoji šansa za opstanak. Saznajte više o trenutnoj situaciji.
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SRBIJA NA IVICI AMBISA, ALI POSTOJI SPAS! Evo kako izgleda tabela nakon poraza Orlova i debakla Grčke u Ligi nacija! Ovo nam je šansa...
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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u veoma teškoj situaciji u Ligi nacija, pošto je posle poraza od Nemačke (3:1) ostala bez bodova, ali Orlovi i dalje imaju šansu da izbegnu direktno ispadanje iz elitne divizije.
Izabranici Veljka Paunovića pred poslednje kolo imaju gol-razliku 4:11, odnosno minus sedam, što bi moglo da bude presudno u konačnom raspletu.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
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Naime, iz A divizije direktno ispadaju dve najslabije četvrtoplasirane reprezentacije, dok preostale dve četvrtoplasirane selekcije igraju baraž za opstanak. Srbija se trenutno nalazi u boljoj poziciji od Turske i Češke, koje imaju lošiju gol-razliku.
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