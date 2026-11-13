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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u veoma teškoj situaciji u Ligi nacija, pošto je posle poraza od Nemačke (3:1) ostala bez bodova, ali Orlovi i dalje imaju šansu da izbegnu direktno ispadanje iz elitne divizije.

Izabranici Veljka Paunovića pred poslednje kolo imaju gol-razliku 4:11, odnosno minus sedam, što bi moglo da bude presudno u konačnom raspletu.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Naime, iz A divizije direktno ispadaju dve najslabije četvrtoplasirane reprezentacije, dok preostale dve četvrtoplasirane selekcije igraju baraž za opstanak. Srbija se trenutno nalazi u boljoj poziciji od Turske i Češke, koje imaju lošiju gol-razliku.



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