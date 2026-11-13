KLOP PREZADOVOLJAN POSLE TRIJUMFA NA MARAKANI: Fantastičan fudbal, igrali smo protiv jakog tima Srbije...
Fudbaleri Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 1:3 u utakmici 5. kola A divizije, grupe 2 Lige nacija.
Strelci za Nemačku bili su Babić autogol u 3. minutu, Virc u 14 i Gruda u 49. minutu
Počasni gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.
Srbija je tako doživela i peti poraz u ovoj grupi i ubedljivo je poslednja bez bodova.
U drugom meču ove grupe Holandija je deklasirala Grčku rezultatom 7:0.
Kolo pre kraja prva je Holandija sa 11 bodova, Grčka i Nemačka imaju po 8, a Srbija je bez poena.
U poslednjem kolu u ponedeljak Nemačka dočekuje Holandiju, a Grčka u Volosu Srbiju.
Svoje impresije posle meča izneo je selektor Nemačke Jirgen Klop.
"Zadovoljan sam nastupom. Uživao sam u mnogim momentima, fantastičan fudbal. Stavljali smo ih u pritisak, imali smo posed. Igrali smo protiv jakog tima Srbije. Hteli su da izađu visoko, ali im to nije pošlo za rukom", rekao je Klop.