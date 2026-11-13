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Fudbaleri Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 1:3 u utakmici 5. kola A divizije, grupe 2 Lige nacija.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Strelci za Nemačku bili su Babić autogol u 3. minutu, Virc u 14 i Gruda u 49. minutu

Počasni gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

Srbija je tako doživela i peti poraz u ovoj grupi i ubedljivo je poslednja bez bodova.

U drugom meču ove grupe Holandija je deklasirala Grčku rezultatom 7:0.

Kolo pre kraja prva je Holandija sa 11 bodova, Grčka i Nemačka imaju po 8, a Srbija je bez poena.

U poslednjem kolu u ponedeljak Nemačka dočekuje Holandiju, a Grčka u Volosu Srbiju.

Svoje impresije posle meča izneo je selektor Nemačke Jirgen Klop.

"Zadovoljan sam nastupom. Uživao sam u mnogim momentima, fantastičan fudbal. Stavljali smo ih u pritisak, imali smo posed. Igrali smo protiv jakog tima Srbije. Hteli su da izađu visoko, ali im to nije pošlo za rukom", rekao je Klop.

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