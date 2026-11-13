Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 3:1 u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.

Strelci za Nemačku bili su Srđan Babić autogol u trećem minutu, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu. Jedini gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

Fudbalere Srbije, koji su utakmicu završili sa devet igrača, večeras je sa klupe vodio Nuno Gomeš zbog suspenzije Veljka Paunovića.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Selektor Srbije obratio se na konferenciji za medije posle meča.

- Zaslužena pobeda Nemačke. Imali smo protivnika koji je, kao u prvoj utakmici, bio dominantan. Nismo uspostavili našu igru u prvom poluvremenu, razlog je primljen gol. Naivno smo ga primili, najviše zbog postavke u kojoj smo morali da branimo drugu stativu. Iz nekog razloga nismo je branili. Pokušali smo da prenesemo poruku igračima da napravimo pet ili više pasova kako bismo izašli iz njihovog presinga, mi nemamo brze igrače za kontru, već kroz dodavanja da osvajamo prostor, a mi smo hteli dugim loptama. Imali smo još jedan problem na prekidima... U drugom poluvremenu smo bili bolji, počeli smo odlično sa Vanjom Dragojevićem, pogodili smo sa izmenama, bili blizu 2:3... U velikim šansama smo bili 4:4 - počeo je Paunović.

- Niko ne voli da gubi, ekipa koja zna da pobeđuje uvek nađe put da se vrati na pobednički niz. U ovom trenutku nije nešto o čemu bi trebalo da razgovaramo.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Paunović nije bio zadovoljan suđenjem na protekloj utakmici, posebno isključenjem Andrije Živkovića.

- Negativan bilans sa kriterijumom, koji je apliciran. Moramo da se popravimo, svlačionica je jako razočarana odlukama protiv naših akcija. Jako me boli taj deo i naravno da ćemo to da popravimo. U razgovoru sa Živkovićem, ali i sa sudijom, je bilo sve užas. To nije psovka, bolno je da zbog toga dobijamo crvene kartone.

Selektor Srbije i dalje veruje u svoj tim.

- Verujemo da možemo, iako je realno stanje. Sa ovakvim rivalima imamo problem držanja lopte, da budemo efikasni u završnici. Sada sam saznao rezultat iz druge grupe, to su jake reprezentacije. Neki napredak je postignut. Ono što nam je cilj je da se popravimo u svakom aspektu. Za dobre igrače uvek ima mesta, potrebno je više od samo etiketa koje su nalepljene da se daju opravdanja. Tražićemo poboljšanje kada su u pitanju naši tandemi, da pokažemo javnosti da nisu u pravu. Vidim da se neke stvari dobro dešavaju. Na ovu temu sam već pričao, ne bih se ponavljao.

Srbija je ostala bez bodova posle pet odigranih utakmica i u poslednjem kolu, 16. novembra, gostovaće Grčkoj.