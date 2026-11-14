PORAŽAVAJUĆE, BOLNO I KATASTROFALNO! Da li znate koliko pobeda ima reprezentacija Srbije u 2026. godini?! Brojka je SRAMOTNA - od ovoga teško da može gore!
- Srbija je na Marakani izgubila od Nemačke 3:1, iako je rival mogao da slavi i ubedljivije.
- U 2026. godini "orlovi" imaju samo jednu pobedu - protiv Saudijske Arabije posle preokreta.
- Niz poraza se nastavlja, a prilika za popravni je duel sa Grčkom u ponedeljak.
Nova utakmica, a stara priča - nemoćna fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na Marakani od Nemačke rezultatom 3:1, a "orlovi" čak mogu i da budu zadovoljni što rezultat nije bio daleko ubedljiviji.
Još jednom je naša reprezentacija razočarala - primili smo dva gola direktno iz svlačionice, te je već do 15. minuta i deci na stadionu bilo jasno da nam se sprema potop.
Ovaj poraz nije ništa novo kada je naš nacionalni tim u pitanju. Čak naprotiv! Da li znate koliko utakmica je reprezentacija Srbije dobila u 2026. godini?! Brojka je poražavajuća, bolna i katastrofalna - "orlovi" su dobili samo jedan meč!
Jedan jedini!
U 2026. godini Srbija je pobedila samo Saudijsku Arabiju i to posle preokreta. Gubili smo tada na poluvremenu, ali su Strahinja Pavlović i Aleksandar Mitrović pogađali za preokret i 2:1.
Pre toga - "orlovi" su poraženi od Španije sa 3:0, a posle toga naša reprezentacija gubila je od Zelenortskih Ostrva (3:0), Meksika (5:1), Grčke (1:2), Holandije (1:2), Nemačke (2:0), opet Holandije (2:1) i još jednom Nemačke (3:1).
Crnom nizu se kraj ne nazire, te je jasno da naša reprezentacija ne pripada samom kremu evropskog fudbala i da u Diviziji A Lige nacija nema puno toga da traži.
Buđenje je potrebno pod hitno, a prilika da se popravi utisak biće utakmica protiv Grčke u ponedeljak. Da li će se "orlovi" probuditi, ostaje da se vidi... Ove brojke do sada su - poražavajuće!
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