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Nova utakmica, a stara priča - nemoćna fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na Marakani od Nemačke rezultatom 3:1, a "orlovi" čak mogu i da budu zadovoljni što rezultat nije bio daleko ubedljiviji.

Još jednom je naša reprezentacija razočarala - primili smo dva gola direktno iz svlačionice, te je već do 15. minuta i deci na stadionu bilo jasno da nam se sprema potop.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Ovaj poraz nije ništa novo kada je naš nacionalni tim u pitanju. Čak naprotiv! Da li znate koliko utakmica je reprezentacija Srbije dobila u 2026. godini?! Brojka je poražavajuća, bolna i katastrofalna - "orlovi" su dobili samo jedan meč!

Jedan jedini!

U 2026. godini Srbija je pobedila samo Saudijsku Arabiju i to posle preokreta. Gubili smo tada na poluvremenu, ali su Strahinja Pavlović i Aleksandar Mitrović pogađali za preokret i 2:1.

Pre toga - "orlovi" su poraženi od Španije sa 3:0, a posle toga naša reprezentacija gubila je od Zelenortskih Ostrva (3:0), Meksika (5:1), Grčke (1:2), Holandije (1:2), Nemačke (2:0), opet Holandije (2:1) i još jednom Nemačke (3:1).

Foto: Printscreen / Flashscore

Crnom nizu se kraj ne nazire, te je jasno da naša reprezentacija ne pripada samom kremu evropskog fudbala i da u Diviziji A Lige nacija nema puno toga da traži.

Buđenje je potrebno pod hitno, a prilika da se popravi utisak biće utakmica protiv Grčke u ponedeljak. Da li će se "orlovi" probuditi, ostaje da se vidi... Ove brojke do sada su - poražavajuće!

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