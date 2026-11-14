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Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije izrekla je kaznu od 12 utakmica neigranja golmanu Andore Hesusu Ovonu zbog grubog prekršaja nad napadačem Tenerifa Hesusom de Migelom Alamedom, koji je tragično preminuo dan nakon ovog duela.

Maksimalna sportska sankcija

Susret druge španske lige, odigran 2. novembra, završio se tragično. U borbi za loptu, čuvar mreže Andore je visoko podignutom nogom i uz prekomernu silu udario De Migela i to na centru terena. Glavni arbitar, Manuel Anhel Peres Ernandes, odmah mu je pokazao direktan crveni karton i taj podatak uneo u zvanični izveštaj. Fudbaleru Tenerifa je medicinska pomoć prvo ukazana na terenu, nakon čega je iznet na nosilima, a čitav fudbalski svet je dan kasnije šokirala vest o njegovoj smrti.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Donoseći odluku o sankciji, Disciplinska komisija se vodila isključivo sudijskim zapisnikom, ustanovivši da je start bio nasilan i izveden u trenutku dok je lopta bila u igri. Tragičan ishod uzet je kao otežavajuća okolnost, pa je izrečena najoštrija mera koju predviđa član 102 Disciplinskog pravilnika.

"Dvanaest utakmica predstavlja maksimalnu kaznu koju Disciplinski pravilnik predviđa za činjenice navedene u zapisniku sa utakmice“, zvanično je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije, uz napomenu da granica propisana pomenutim članom ne može biti prekoračena bez obzira na težinu posledica.

U međuvremenu, nadležni takmičarski organi doneli su odluku da se meč registruje rezultatom 2:2, koji je bio aktuelan u trenutku prekida. Ekipa Andore se redovnim treninzima vratila u ponedeljak, nedelju dana nakon tragedije, dok su prethodno na dobrovoljnom okupljanju minutom ćutanja odali počast nastradalom kolegi.

Male šanse za sudski proces

Iako je sportska kazna izrečena, pitanje krivične odgovornosti Hesusa Ovona i dalje je otvoreno, ali su šanse za podizanje optužnice minimalne. Španska policija je po službenoj dužnosti pokrenula istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata, budući da lokalno zakonodavstvo nalaže detaljnu proveru svake smrti koja nije nastupila prirodnim putem.

1/4 Vidi galeriju Hesus Ovono Foto: Marcos Calvo / imago sportfotodienst / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia

Ipak, glavni tužilac u Santa Kruz de Tenerifeu, Hose Luis Sančez-Hauregi, ocenio je da je krivično gonjenje čuvara mreže malo verovatno. Kako navode pravni eksperti, na snazi je princip „dozvoljenog sportskog rizika“, po kojem se nenamerne povrede nastale tokom igre ne tretiraju automatski kao krivična dela.

Da bi se pred sudom dokazalo ubistvo iz nehata (član 142. Krivičnog zakonika Španije), neophodno je potvrditi zakonski relevantnu nepažnju, odnosno dokazati da je postupak golmana predstavljao grubo odstupanje od dužne pažnje i da je postojala uzročna veza sa smrtnim ishodom. Sudeći prema trenutnim procenama, golmana Andore čeka višemesečna pauza zbog suspenzije, ali ovaj potresan slučaj najverovatnije neće dobiti pravni epilog pred krivičnim sudom.

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