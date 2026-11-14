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Početak nove ere u argentinskom fudbalu obeležen je porazom. U prvom meču nakon povlačenja Lionela Mesija iz nacionalnog tima, Argentina je u prijateljskom duelu na čuvenoj Bombonjeri u Buenos Ajresu izgubila od Urugvaja rezultatom 2:1.

U 198. izdanju čuvenog "Klasika Rio de la Plate", jednom od najstarijih reprezentativnih rivaliteta na svetu, gosti su stigli do svog 59. trijumfa. Argentinci i dalje ubedljivo vode u međusobnom skoru sa 92 pobede, uz 46 nerešenih rezultata. "Gaučosima" je ovo bio pretposlednji meč u 2026. godini, a priliku za popravni i pobednički kraj godine imaće u utorak, 17. novembra, kada u Kordobi dočekuju Kostariku.

Autogol i šok u drugom poluvremenu

Domaćin je u prvom delu igre bio znatno opasniji i kreirao je nekoliko odličnih šansi, ali su mreže mirovale sve do odlaska na odmor. U nastavku je usledio potpuni preokret na terenu.

1/4 Vidi galeriju Argentina - Urugvaj 1:2 Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Prednost Urugvaju doneo je nespretnom reakcijom štoper Leonardo Balerdi, koji je loptu poslao u sopstvenu mrežu i tako praktično poklonio vođstvo rivalu. Ovaj autogol je vidno uzdrmao Argentince, što su gosti brzo iskoristili. Maksi Arauho je nakon udarca iz ugla sjajno reagovao glavom i povisio na 2:0, stavivši domaćina u izuzetno tešku poziciju.

Nadu aktuelnim svetskim šampionima doneo je Hulijan Alvares, koji je posle proigravanja Đanluke Prestijanija smanjio na 1:2. Ipak, snage za potpuno izjednačenje nije bilo, pa su Urugvajci odneli veliki trijumf sa jednog od najpoznatijih stadiona Južne Amerike, pokazavši da će prvo poglavlje bez Mesija biti veoma izazovno za Argentinu.

Forlanov veliki trijumf sa klupe

Posebnu dimenziju ovoj pobedi daje podatak da je Urugvaj sa klupe predvodio legendarni Dijego Forlan. Bivši proslavljeni napadač postavljen je u avgustu za privremenog selektora, nakon što je Marselo Bijelsa podneo ostavku zbog eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva.

Forlan paralelno sa ovom funkcijom vodi i selekciju Urugvaja do 20 godina, a očekuje se da na klupi seniorskog tima ostane do marta 2027. godine, kada će nacionalni savez doneti konačnu odluku. Nakon kratkih trenerskih epizoda u Penjarolu (2020) i Atletiko Atenasu (2021), trijumf nad Argentinom na Bombonjeri predstavlja najveći i najznačajniji uspeh u njegovoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

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