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Hrvatski portal Index.hr ne krije paniku nakon poraza Srbije od Nemačke (1:3) u Beogradu, ističući da se situacija za njihovu reprezentaciju drastično pogoršala i da sada strahuju od najgoreg mogućeg scenarija.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Zbog ishoda meča u Beogradu, Hrvatska više ne može da bude jedna od dve najbolje trećeplasirane reprezentacije u najjačem rangu Lige nacija. Čak i ukoliko u sutrašnjem meču u Osijeku savladaju Češku, Hrvati će morati u baraž za opstanak u elitnoj A diviziji.

Kako prenosi Index, situacija za Hrvatsku se pogoršala iako sinoć nisu ni izlazili na teren. Statističari sa platforme "Football Meets Data" ističu da su šanse za igranje baraža za opstanak pre jučerašnjih utakmica iznosile 92 odsto, dok su nakon poraza Srbije skočile na čak 95 odsto.

Ukoliko ih Češka pobedi i ostavi na četvrtom mestu u grupi, Hrvatska može u razigravanje, ali može i direktno da ispadne. Prema propozicijama, u baraž za ulazak ili opstanak u A diviziji idu dve najlošije trećeplasirane reprezentacije iz A lige, četiri drugoplasirane iz B lige i dve najbolje četvrtoplasirane ekipe iz elitnog ranga.

Hrvatska više nema šanse da bude među dve najbolje trećeplasirane ekipe u A diviziji, jer su od nje u svojim grupama već sigurno bolji Belgija i Nemačka. Ukoliko završi na trećem mestu, igraće u martu 2027. godine dvomeč (kod kuće i u gostima) protiv jedne od drugoplasiranih ekipa iz B divizije za opstanak u eliti.

Strah od direktnog ispadanja

Ipak, ono što izaziva najveću zebnju u komšiluku jeste činjenica da Hrvatska i dalje može direktno da ispadne iz najvišeg ranga Lige nacija. Ovaj katastrofalni epilog će se ostvariti ukoliko izgube od Češke u Osijeku, a istovremeno Turska pobedi Francusku u gostima, ili ako dan kasnije Srbija slavi na gostovanju protiv Grčke.

Iako je teško očekivati da se poklope svi potrebni rezultati za ovakav scenario, "Football Meets Data" ovom raspletu ipak daje 4,7 odsto šanse za ostvarenje.

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