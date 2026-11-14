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Posle neuspeha protiv Nemačke i petog vezanog poraza, izabranici Veljka Paunovića nalaze se u teškoj situaciji, ali šansa za opstanak u A diviziji Lige nacija, što je i bio zacrtani cilj na početku takmičenja, i dalje postoji.

Nacionalni tim je trenutno prikovan za dno grupe u kojoj se nalaze još Nemačka, Grčka i Holandija. Međutim, primarni cilj i glavna preokupacija ekipe sada je isključivo izbegavanje selidbe u niži rang takmičenja.

Prema pravilima Lige nacija, od četiri poslednjeplasirane selekcije iz svih grupa, dve najlošije direktno ispadaju u B diviziju, dok će preostale dve kroz baraž pokušati da sačuvaju mesto u eliti. Sudbina Srbije, nažalost, ne zavisi više samo od nje, pa će se sa posebnom pažnjom pratiti rezultati direktnih konkurenata - pre svega Turske i Češke.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Kalkulacije: Gol-razlika kao presudan faktor

Trenutno stanje na tabeli pokazuje da su Srbija, Turska i Češka ubedljivo poslednje u svojim grupama, bez ijednog osvojenog boda. Naša selekcija je na pet odigranih susreta primila 11 pogodaka, ali sa gol-razlikom od minus sedam stoji bolje od pomenutih rivala, čiji je bilans minus 10. Jasno je da će, po završetku poslednjeg kola, upravo gol-razlika biti faktor odluke ukoliko ekipe ostanu poravnate po broju bodova.

Gledajući raspored, "Orlovi" bi mogli da budu u blagoj prednosti. Srbija gostuje Grcima, koji u ovaj meč ulaze nakon teškog debakla od 7:0. Ipak, ukoliko naš tim ponovi bledo izdanje iz duela sa Nemačkom, nema čemu da se nada. Sa druge strane, najteži zadatak na papiru ima Turska, koju očekuje duel sa Francuskom. "Trikolori" će nesumnjivo biti silno motivisani da se iskupe za nedavni i bolan poraz od Italije (3:1).

Posebna pažnja biće usmerena i na dešavanja u Hrvatskoj. Komšije 15. novembra od 20.45 časova dočekuju selekciju Češke, a nama preostaje da navijamo za domaći tim i nadamo se njihovoj pobedi sa što ubedljivijom razlikom.

Pobeda nad Grčkom kao najsigurniji put

Najbezbolniji scenario za izbegavanje direktnog ispadanja svakako bi bio trijumf nad Grčkom. Prvi međusobni susret ovih rivala, odigran u septembru u okviru Grupe 2, završen je pobedom izabranika Ivana Jovanovića u Beogradu rezultatom 2:1.

Sada ostaje nada da je grčki tim uzdrman pomenutim ubedljivim porazom i da na terenu neće biti na najvišem nivou. Ipak, medalja ima i drugu stranu - domaćin će 16. novembra imati ogroman motiv da pred svojim navijačima dokaže kako je prethodni rezultatski fijasko od 7:0 bio samo loš dan i slučajnost.

Ukoliko naš tim ne uspe da dođe do trijumfa, sudbina opstanka u A diviziji zavisiće isključivo od gol-razlike i raspleta u ostalim grupama.

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