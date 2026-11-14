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Fudbalska reprezentacija Grčke doživela je težak poraz na gostovanju Holandiji u Amsterdamu rezultatom 7:0, a selektor Ivan Jovanović nije imao mnogo reči nakon meča.

Iako je grčki tim na "Johan Krojf arenu" stigao sa velikom dozom optimizma na osnovu svojih prethodnih partija, iz Amsterdama se u domovinu vraća pognute glave. Ovaj rezultat predstavlja treći najgori poraz Helena u istoriji, a ujedno i najteži u poslednjih 88 godina.

"Mislim da je prerano bilo šta reći. Svi smo još uvek, pa ne baš šokirani, ali... Cela ova scena nije najprijatnija. Doživeli smo veoma veliki poraz sa svih stanovišta. Što se tiče bodova, što se tiče takmičenja... Nije prijatno odmah razmišljati o sledećem danu", počeo je Jovanović.

Posle ovakvog debakla, ekipu očekuje težak zadatak u pripremi predstojećeg susreta protiv Srbije.

1/4 Vidi galeriju Selektor fudbalske reprezentacije Grčke, Ivan Jovanović Foto: René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

"Trpećemo posledice rezultata i slike na terenu. Važno je da za tri dana imamo bitnu utakmicu sa Srbijom, ali naredni dani neće biti najlakši od onih koje imamo zajedno i zbog našeg izgleda i zbog lošeg rezultata. Pokušaćemo da popravimo imidž kako bismo se nadali nečemu boljem u utakmici protiv Srbije."

Selektor Grčke osvrnuo se i na sam početak susreta, istakavši da je izuzetno teško vratiti se u meč kada već u prvih dvadeset minuta imate zaostatak od tri gola.

"Znali smo da je protivnik dobra ekipa, svakako bolja od nas. Ali ne bih rekao da smo bili dobro pripremljeni za takvu utakmicu. Kada se nađete u ovakvoj utakmici u 19. minutu sa zaostatkom od 3:0, to je pomalo šokantno i od čega se nismo mogli oporaviti."

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