"TRPEĆEMO POSLEDICE!" Srpski trener otvorio dušu posle EPSKE BRUKE: Cela ova scena nije najprijatnija...
- Grčka je u Amsterdamu izgubila od Holandije 7:0, što je treći najgori poraz u istoriji i najteži u poslednjih 88 godina.
- Selektor Ivan Jovanović rekao je da će ekipa trpeti posledice rezultata i loše slike na terenu.
- Pred Grčkom je meč sa Srbijom, a Jovanović poručuje da naredni dani neće biti laki i da tim mora da popravi utisak.
Fudbalska reprezentacija Grčke doživela je težak poraz na gostovanju Holandiji u Amsterdamu rezultatom 7:0, a selektor Ivan Jovanović nije imao mnogo reči nakon meča.
Iako je grčki tim na "Johan Krojf arenu" stigao sa velikom dozom optimizma na osnovu svojih prethodnih partija, iz Amsterdama se u domovinu vraća pognute glave. Ovaj rezultat predstavlja treći najgori poraz Helena u istoriji, a ujedno i najteži u poslednjih 88 godina.
"Mislim da je prerano bilo šta reći. Svi smo još uvek, pa ne baš šokirani, ali... Cela ova scena nije najprijatnija. Doživeli smo veoma veliki poraz sa svih stanovišta. Što se tiče bodova, što se tiče takmičenja... Nije prijatno odmah razmišljati o sledećem danu", počeo je Jovanović.
Posle ovakvog debakla, ekipu očekuje težak zadatak u pripremi predstojećeg susreta protiv Srbije.
"Trpećemo posledice rezultata i slike na terenu. Važno je da za tri dana imamo bitnu utakmicu sa Srbijom, ali naredni dani neće biti najlakši od onih koje imamo zajedno i zbog našeg izgleda i zbog lošeg rezultata. Pokušaćemo da popravimo imidž kako bismo se nadali nečemu boljem u utakmici protiv Srbije."
Selektor Grčke osvrnuo se i na sam početak susreta, istakavši da je izuzetno teško vratiti se u meč kada već u prvih dvadeset minuta imate zaostatak od tri gola.
"Znali smo da je protivnik dobra ekipa, svakako bolja od nas. Ali ne bih rekao da smo bili dobro pripremljeni za takvu utakmicu. Kada se nađete u ovakvoj utakmici u 19. minutu sa zaostatkom od 3:0, to je pomalo šokantno i od čega se nismo mogli oporaviti."
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