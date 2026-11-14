Slušaj vest

Posle više od dve decenije, 234 utakmice i 146 golova, Kristijano Ronaldo se povukao iz nacionalnog tima, a prvi naredni meč protiv Danske biće u potpunosti u znaku čuvene "sedmice".

Odlazak pojedinih fudbalera iz reprezentacije ostavlja prazninu koju je gotovo nemoguće popuniti, a Kristijano Ronaldo svakako pripada toj grupi. Nakon više od dvadeset godina i brojnih istorijskih momenata, Portugalija se oprašta od čoveka koji je bio mnogo više od kapitena i najboljeg strelca u istoriji nacionalnog tima. Upravo zbog toga će mu na prvoj utakmici od objave povlačenja biti priređena počast kakvu zaslužuju samo najveći.

U subotu od 20.45 časova, na stadionu u Bragi, selekcija Portugalije dočekuje Dansku u okviru Lige nacija, a čitav susret proteći će u znaku legendarnog broja sedam. Podsetimo, Ronaldo je 5. novembra emotivnom video-porukom saopštio da više neće igrati za reprezentaciju, što je odjeknulo širom planete. Iako je njegova reprezentativna priča završena, Portugalci ne žele da takav odlazak prođe bez posebnog oproštaja.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poseban protokol tokom himni i u 7. minutu

Kako prenose portugalski mediji, svi igrači domaće reprezentacije trebalo bi da izađu na teren u dresovima sa Ronaldovim prezimenom i brojem sedam na leđima. U toj opremi će stajati tokom intoniranja himni, nakon čega će se presvući u svoje standardne dresove i započeti meč.

Ova ideja nastala je kao zajednička inicijativa Fudbalskog saveza Portugalije, selektora Žorža Žezusa i trojice najuticajnijih fudbalera u svlačionici - Bernarda Silve, Bruna Fernandeša i Rubena Dijasa. Prema istim navodima, UEFA je već dala zeleno svetlo za ovaj plan, pa će čitav stadion u Bragi učestvovati u oproštaju od jednog od najvećih igrača svoje generacije.

Poseban momenat sprema se i za sedmi minut utakmice. Tada bi trebalo da usledi još jedan gest u Ronaldovu čast, iako tačni detalji još uvek nisu precizirani. Kao opcije pominju se minut aplauza ili kratkotrajni prekid meča, čime bi se dodatno naglasila simbolika broja koji je postao neraskidivo vezan za portugalsku zvezdu.

Prazna soba u trening-centru i ostavljene tenzije po strani

Počast se, međutim, ne završava samo na travnatom terenu. Tokom aktuelnog okupljanja nacionalnog tima, soba koju je Ronaldo godinama koristio u trening-centru ostavljena je potpuno prazna. Ovim simboličnim potezom poslata je jasna poruka koliko je doskorašnji kapiten značio ekipi i koliko će njegovo prisustvo nedostajati.

Zanimljivo je i to da je kraj njegove reprezentativne karijere bio obeležen tenzijama sa selektorom Žoržom Žezusom tokom oktobarskog okupljanja. Ipak, te nesuglasice nisu uticale na nameru portugalskog fudbala da oda zasluženo priznanje čoveku koji je od 2003. do 2026. godine ispisivao istoriju reprezentacije.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Monumentalne brojke i nastavak klupske misije

Statistika koju ostavlja iza sebe je zaista impresivna:

234 odigrane zvanične utakmice za Portugaliju

146 postignutih golova (najbolji strelac u istoriji reprezentativnog fudbala)

Osvojeno Evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj

Dva trofeja u Ligi nacija

Jedino što nedostaje u njegovoj bogatoj kolekciji jeste titula prvaka sveta, ali ni izostanak trofeja sa Mundijala ne može umanjiti veličinu onoga što je postigao. Uz njega je Portugalija prošla put od tima koji je sanjao velike uspehe do evropskog šampiona, pa njegov uticaj daleko prevazilazi samu statistiku i pehare.

Subotnji okršaj sa Danskom zato će biti mnogo više od obične utakmice Lige nacija - biće to prilika da se cela fudbalska nacija zahvali čoveku koji ju je predstavljao duže od dve decenije. Iako je reprezentativno poglavlje zatvoreno, Ronaldo još nije rekao poslednju reč na terenu, jer ga u klupskom fudbalu čeka veliki lični cilj - da stigne do brojke od 1.000 golova u karijeri.

BONUS VIDEO: