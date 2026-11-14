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Posle jučerašnjeg poraza reprezentacije Srbije od Nemačke (1:3) na stadionu "Rajko Mitić", utiske za nemački "Skaj" izneo je tehnički direktor Crvene zvezde, Marko Marin. Kao neko ko je profesionalno i životno vezan za obe zemlje, Marin je analizirao dešavanja na terenu, ali i otvoreno govorio o problemima unutar nacionalnog tima.

Imajući u vidu sve okolnosti i dešavanja na terenu tokom duela u Beogradu, Srbija je rezultatski još i dobro prošla protiv raspoloženog rivala. Toga je svestan i Marko Marin, koji je u razgovoru za nemačke medije istakao potpunu nadmoć gostiju, posebno naglasivši prepoznatljiv stil igre koji forsira Jirgen Klop.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

"Veoma dominantna utakmica, naročito u prvom poluvremenu. Tipičan Klopov fudbal, posebno kada je reč o igri bez lopte – veoma brzo vraćanje poseda nakon izgubljene lopte. Nemačka je potpuno dominirala i kontrolisala utakmicu. Na poluvremenu je rezultat mogao da bude i ubedljiviji. Srbija je u drugom poluvremenu bila nešto bolja, ali da, veoma zaslužena pobeda", kazao je Marin.

On je dodatno pojasnio da se rukopis selektora Nemačke već jasno ocrtava u igri njegovog tima.

"Ponovo se vidi Klopov fudbal, pre svega u igri bez lopte i reakciji nakon izgubljenog poseda, ali i generalno velika kontrola igre i sigurnost u posedu kod nemačkih igrača."

Pohvale na račun Florijana Virca

Budući da je tokom igračke karijere pokrivao sličnu poziciju na terenu kao i fudbaler Liverpula Florijan Virc, nemačke novinare je zanimalo Marinovo mišljenje o njegovim sve boljim partijama.

"Florijan Virc je senzacionalan igrač. Njegov gol, kada je lobovao golmana, pokazuje kakav je izuzetan fudbaler."

1/5 Vidi galeriju marko marin Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

"Atmosfera oko reprezentacije nije dobra"

Na kraju razgovora, nezaobilazna tema bili su i slabi rezultati "orlova" u ovom takmičenju. Na pitanje zbog čega se Srbija toliko muči u Ligi nacija, Marin nije tražio izgovore, već je iskreno priznao da situacija oko nacionalnog tima utiče na izdanja na terenu.

"Generalno, atmosfera oko reprezentacije trenutno nije baš dobra. To se onda vidi i na terenu. Verovatno i rezultati pokazuju da je A divizija Lige nacija trenutno prejak nivo za srpsku reprezentaciju."

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