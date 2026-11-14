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Rade Bogdanović nije previše birao reči pričajući o fudbalerima Srbije posle meča sa Nemačkom.

Nekadašnji fudbaler, a danas analitičar osvrnuo se i na rukovodstvo saveza.

- Znamo kakve su sve nevolje bile ranije, moraju korenite promene u vrhuški fudbalskog saveza da se naprave, da se raziđu i da se ne viđaju. To je velika gorčina kad gledaš ove igrače, nemaju ni samopouzdanje, veliki broj njih ni kvalitet - pričao je Rade Bogdanović.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Nije imao lepe reči ni za srpske fudbalere, ali je veliko pitanje: je l' mi imamo bolje od ovih? Prosto čini se - to je to. Razog prema Bogdanoviću "studiozni nerad".

- Kad smo primili treći gol, Gruda je bio brži sa loptom u nogama od našeg igrača. A ovaj drugi ispadne tako naivno da u takvim situacijama oni ti ne ulivaju nikakvo poverenje da to može da bude bolje u sledećej utakmici. Realno ovo je jedna velika bauštela, naša selekcija, ovo je samo posledica studioznog nerada poslednjih desetak godina.