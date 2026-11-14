KURIR U SOLUNU - FUDBALSKI SPEKTAKL I MNOGO EMOCIJA NA "TUMBI" Partizan poražen od PAOK-a u bratskom duelu
Fudbaleri Partizana poraženi su od PAOK sa 1:3 (1:1) u prijateljskom meču.
PAOK ove godine proslavlja veliki jubilej - 100 godina postojanja, a poziv Partizanu da bude deo proslave još jednom je pokazao koliko su čvrste veze dva kluba i njihovih navijača.
Navijači PAOK-a i Partizana zajedno su bodrili svoje ekipe pre početka utakmice, a gostujući fudbaleri iz Beograda odlično su otvorili susret. Već u šestom minutu crno-beli su stigli do prednosti, pošto je Demba Sek posle sjajne individualne akcije savladao Cifcisa.
Ipak, radost Partizana nije dugo trajala. PAOK je u 15. minutu stigao do izjednačenja, nakon lepe akcije po levoj strani koju je pogotkom krunisao Džondžo Keni, savladavši Miloševića.
Novi problem za trenera Partizana Aleksandra Stanojevića usledio je pred kraj prvog poluvremena, kada je zbog povrede teren morao da napusti Sek, a umesto njega u igru je ušao Zubairu.
Potpuni preokret domaćin je režirao već na početku drugog poluvremena. Igrao se 47. minut kada je Baptist Santamarija iskoristio lošu reakciju odbrane Partizana i posle kornera se najbolje snašao u kaznenom prostoru, donevši PAOK-u vođstvo.
Konačan rezultat postavljen je u 78. minutu. Posle još jednog kornera, Madi Kamara je bio najviši u skoku i glavom poslao loptu u mrežu za 3:1.
Domaći su ubrzo mogli i do ubedljivije pobede, ali je Partizan spasla prečka nakon novog pokušaja Kamare. Do kraja susreta crno-beli su pokušali da smanje zaostatak, a solidnu priliku imao je Zubairu, međutim, golman PAOK-a uspeo je da zaustavi njegov udarac.
U dresu grčkog tima nastupio je i doskorašnji fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić, koji je na terenu proveo 72 minuta. Nakon njegove izmene, posle višemesečne pauze, u igru je ušao bugarski reprezentativac Kiril Despodov.
83. minut - Prečka!
PAOK je imao fantastičnu šansu! Despodov je centrirao, a Kamara je pogodio prečku.
79. minut - GOL! PAOK uvećao prednost
Kamara najviši u skoku posle prekida - pogađa glavom za dva gola prednosti domaćina.
69. minut - Partizan mogao do izjednačenja
Odlično je pobegao Bogdan Kostić i odlučio se za asistenciju, ali su stigli igrači PAOK da spreče pogodak Đurđevića.
47. minut - Domaćin vodi
Rezervista Santamarija je pogodio posle prekida. Krunić je slabo odreagovao.
Govor Vladimira Ivića
Nekadašnji fudbaler oba kluba je poslao poruku pred duel dva tima, a koja je prikazana pred start drugog poluvremena, a govorio je na grčkom jeziku.
45. minut - Kraj prvog poluvremena!
Posle 45 minuta igre rezultat na semaforu je izjednačen - 1:1.
34. minut - Sjajna atmosfera u Solunu
PAOK i Partizan na terenu, a navijači na tribinama prave sjajnu atmosferu.
15. minut - Izjednačenje u Solunu!
PAOK brzo odgovorio Partizanu! Šortajr je poslao loptu na drugu stativu, tamo je bio Keni koji je lako pogodio mrežu.
Odata počast poginulim navijačima PAOK
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. januara 2026. godine u Rumuniji, na putu Lugoj – Temišvar, poginulo je sedam navijača grčkog fudbalskog kluba PAOK. Crno-beli su pred početak meča odali počast preminulim navijačima.
6. minut - GOL! Partizan vodi
Strelac je Demba Sek! Nije se dugo čekalo da gosti zatresu mrežu - Senegalac se potrudio da to bude ekspresno.
Ko je sve tu iz rukovodstva Partizana?
Meču u Solunu ispred uprave Partizana prisustvuju Radoslav Petrović i Danko Lazović. Generalni direktor crno-belih je pred početak meča razmenio poklone sa prijateljima iz PAOK-a.
Dodaćemo da u delegaciji iz Beograd nisu svi članovi rukovodstva. Put Soluna nisu pošli Rasim Ljajić predsednik kluba, Milka Forcan potpredsednica, kao i predsednik Nadzornog odbora kluba, poznati advokat, Ivan Simić.
Sastavi
PAOK: Cifcis - Keni, Aric, Bataulas, Baba, Ugrešić, Tejlor, Hacidis, Šortajr, Kamara, Luše.
Partizan: Milošević - Samson, Lima, Milovanović, Jurčević - Baba, Aleksić - Sek, Miladinović, Čumić - Že.