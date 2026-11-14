Svi događaji
Od najnovijeg
17:40

90+3. minut - Kraj meča!

PAOK - Partizan 3:1 (1:1)

17:40

90. minut - Nadoknada

Igraće se još tri minuta u prijateljskom meču.

17:33

83. minut - Prečka!

PAOK je imao fantastičnu šansu! Despodov je centrirao, a Kamara je pogodio prečku.

17:27

79. minut - GOL! PAOK uvećao prednost

Kamara najviši u skoku posle prekida - pogađa glavom za dva gola prednosti domaćina. 

17:21

69. minut - Partizan mogao do izjednačenja

Odlično je pobegao Bogdan Kostić i odlučio se za asistenciju, ali su stigli igrači PAOK da spreče pogodak Đurđevića.

17:05

Brat za brata!

Grobari razvili transparent.

PAOK - Partizan
PAOK - Partizan Foto: Kurir Sport

16:59

47. minut - Domaćin vodi

Rezervista Santamarija je pogodio posle prekida. Krunić je slabo odreagovao.

16:58

Govor Vladimira Ivića

Nekadašnji fudbaler oba kluba je poslao poruku pred duel dva tima, a koja je prikazana pred start drugog poluvremena, a govorio je na grčkom jeziku. 

16:53

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Bratski duel u Solunu se nastavlja.

16:35

45. minut - Kraj prvog poluvremena!

Posle 45 minuta igre rezultat na semaforu je izjednačen - 1:1.

16:32

Bakljada na tribinama

Ori se pesma Grobara, ali i navijača PAOK.

16:23

34. minut - Sjajna atmosfera u Solunu

PAOK i Partizan na terenu, a navijači na tribinama prave sjajnu atmosferu. 

PAOK - Partizan
PAOK - Partizan Foto: Kurir Sport

16:23

22. minut - Probao je Samson

Oprobao je Samson udarac sa distance, ali pravo u Cifcisa.

16:04

15. minut - Izjednačenje u Solunu!

PAOK brzo odgovorio Partizanu! Šortajr je poslao loptu na drugu stativu, tamo je bio Keni koji je lako pogodio mrežu. 

15:57

Odata počast poginulim navijačima PAOK

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. januara 2026. godine u Rumuniji, na putu Lugoj – Temišvar, poginulo je sedam navijača grčkog fudbalskog kluba PAOK. Crno-beli su pred početak meča odali počast preminulim navijačima.

PAOK - Partizan
PAOK - Partizan Foto: Kurir Sport

PAOK - Partizan
PAOK - Partizan Foto: Kurir Sport

15:55

6. minut - GOL! Partizan vodi

Strelac je Demba Sek! Nije se dugo čekalo da gosti zatresu mrežu - Senegalac se potrudio da to bude ekspresno.

15:49

Počeo je meč!

Da vidimo ko će biti bolje na terenu... Na tribinama su već pobedili crno-beli.

15:38

Ko je sve tu iz rukovodstva Partizana?

Meču u Solunu ispred uprave Partizana prisustvuju Radoslav Petrović i Danko Lazović. Generalni direktor crno-belih je pred početak meča razmenio poklone sa prijateljima iz PAOK-a.

Dodaćemo da u delegaciji iz Beograd nisu svi članovi rukovodstva. Put Soluna nisu pošli Rasim Ljajić predsednik kluba, Milka Forcan potpredsednica, kao i predsednik Nadzornog odbora kluba, poznati advokat, Ivan Simić.

WhatsApp Image 2026-11-14 at 3.35.00 PM (1).jpeg
Foto: Kurir Sport

15:37

Puni se Tumba...

WhatsApp Image 2026-11-14 at 3.35.14 PM.jpeg
Foto: Kurir Sport

15:30

Sastavi

PAOK: Cifcis - Keni, Aric, Bataulas, Baba, Ugrešić, Tejlor, Hacidis, Šortajr, Kamara, Luše.

Partizan: Milošević - Samson, Lima, Milovanović, Jurčević - Baba, Aleksić - Sek, Miladinović, Čumić - Že.

12:38

Više od fudbala

Utakmica će biti odigrana na stadionu Tumba, pred navijačima koji decenijama neguju bratske odnose. Veza Grobara i pristalica PAOK-a odavno je prevazišla granice fudbala, a zajednička crno-bela boja predstavlja jedan od simbola njihovog prijateljstva.