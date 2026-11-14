Fudbaleri Partizana poraženi su od PAOK sa 1:3 (1:1) u prijateljskom meču.

PAOK ove godine proslavlja veliki jubilej - 100 godina postojanja, a poziv Partizanu da bude deo proslave još jednom je pokazao koliko su čvrste veze dva kluba i njihovih navijača.

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Navijači PAOK-a i Partizana zajedno su bodrili svoje ekipe pre početka utakmice, a gostujući fudbaleri iz Beograda odlično su otvorili susret. Već u šestom minutu crno-beli su stigli do prednosti, pošto je Demba Sek posle sjajne individualne akcije savladao Cifcisa.

Ipak, radost Partizana nije dugo trajala. PAOK je u 15. minutu stigao do izjednačenja, nakon lepe akcije po levoj strani koju je pogotkom krunisao Džondžo Keni, savladavši Miloševića.

Novi problem za trenera Partizana Aleksandra Stanojevića usledio je pred kraj prvog poluvremena, kada je zbog povrede teren morao da napusti Sek, a umesto njega u igru je ušao Zubairu.

Potpuni preokret domaćin je režirao već na početku drugog poluvremena. Igrao se 47. minut kada je Baptist Santamarija iskoristio lošu reakciju odbrane Partizana i posle kornera se najbolje snašao u kaznenom prostoru, donevši PAOK-u vođstvo.

Konačan rezultat postavljen je u 78. minutu. Posle još jednog kornera, Madi Kamara je bio najviši u skoku i glavom poslao loptu u mrežu za 3:1.

Domaći su ubrzo mogli i do ubedljivije pobede, ali je Partizan spasla prečka nakon novog pokušaja Kamare. Do kraja susreta crno-beli su pokušali da smanje zaostatak, a solidnu priliku imao je Zubairu, međutim, golman PAOK-a uspeo je da zaustavi njegov udarac.