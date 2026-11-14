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Utakmica između Srbije i Nemačke (1:3) mogla bi da se okrakateriše jednom rečju - katastrofa.



Moglo je to i da se nasluti posle konferencije selektora Veljka Paunovića, kada je objasnio da neki fudbaleri jednostavno ne žele da igraju za Srbiju, do upitnog kvaliteta onih koji su pristali da dođu.

Ništa to ne valja - Veljko Paunović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trulež srpskog fudbala

Kada se tome nadoda i rasulo u organizaciji, odnosno ogromnom truležu i memli koji godinama vladaju u svim strukturama FS Srbije, onda je jasno da se sve to moralo odraziti i na teren. Opet, podvlačimo, trenutni sastav srpskih fudbalera i njihovo fudbalsko znanje ne daju nam za pravo da se nadamo boljim danima. Video je to narod najbolje u mečevima Lige nacija, gde nismo bili dorasli nijednom protivniku, počev od Grčke, do Holandije i Nemačke.



Kada je u pitanju selektor Veljko Paunović treba reći da je prihvatio dužnost u nimalo lakom trenutku. Ali, opet, kada je uzeo nešto da radi, morao je da bude hrabriji i odlučniji. Umesto da je povukao rez i podmladio reprezentaciju, on je uradio ono suprotno. U nacionalni tim vratio je fudbalere u godinama, one koji igraju rekreativni fudbal već sezonama unazad, očekujući ne znam šta...

Mladi Stefan Gudelj se utopio u sivilo reprezentacije Foto: Luka Milosavljevic/Starsport

Pet utakmica, pet poraza



Srpska reprezentacija igra staromodan, bezidejan i spor fudbal. Pet utakmica su Orlovi odigrali u Ligi nacija i ništa tu nije moglo novo da se vidi. Žali Bože svega. Niti ideje, niti sistema, niti pokušaja da se nešto novi postavi na zdrave temelje. Umesto reseta, dobili smo presipanje iz šupljeg u prazno. Fakat je da Srbiju nije niko "napunio" kao recimo Englezi Hrvatsku, ili Holanđani Grčku, ali...



Srbija je protiv Nemačke u svakom segmentu igre delovala inferiorno. Od trčanja, agresivnosti, pas igre... A, ova Nemačka Jirgena Klopa, treba biti pošten i reći, nije top reprezentacija kao što su recimo Španija, Engleska, Francuska, ili Portugal. I takvi Nemci su nas lako rešavali. Dali su lagano tri gola Srbiji, a opšti utisak posle utakmice je da su mogli još toliko.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Ništa to ne valja

Poslednja linija Srbije delovala je nesigurno i neuigrano. A, kako i ne bi, kad selektor ni u jednoj utakmici Lige nacija nije sastavio istu odbrambenu liniju dve utakmice. I to govori mnogo o njemu, ali i samim igračima. Da su nam bekovi kritični, to smo znali i ništa novo nismo videli protiv Nemačke, gde su i Kosta Nedeljković i Petar Sukačev bili kao na vetrometini. Nisu se proslavili štoperi, počev od Nikole Milenkovića, koji se katastrofalno postavljao u nekim situacijama, do Srđana Babića i Stefana Gudelja, koji su bili direktni krivci za golove koje smo primili.



Vezni red je posebna priča. Ponovo se Veljko Paunović kladio na Stefana Džodića, a ovaj je kao i u prvom meču protiv Nemaca bio neprimetan i očajan. Direktan je krivac kod prvog gola kada je ispao kod duplog pasa, dok se kod drugog pogotka Nemaca okliznuo. Užas i katastrofa. Kao i onaj koji ga je zamenio Vanja Dragojević, koji je igrao kao "muva bez glave", nedefinisano i stihijski. Čak je na kraju napravio toliko neinteligentan potez, da je u eri VAR mislio da će se izvući sa mesarskim startom. Neverovatno.

Sergej Milinković-Savić na meču protiv Nemačke Foto: Luka Milosavljevic/Starsport

Loše, da lošije ne može biti



Sergej Milinković-Savić samo je jedan od mnogih iz rekreativnih liga koji više ne bi trebalo da uzimaju mesto u reprezentaciji. Ništa nije uspeo da uradi, a posebno je bio kritičan u defanzivnim zadacima. Igrao je do kraja, a bolje da nije. Lazar Samardžić toliko vene, da će uvenuti kod Veljka Paunovića, koji jednostavno ne ume da iskoristi sve plemenitosti koje on ima.

Dušan Tadić, šta reći. Bio je majstor i kao takav trebalo bi da ga pamte generacije, a ne da se bruka na ovakav način, kad ni trkački ni u kom drugom smislu ne može da pruži bilo šta dobro na terenu.

Mihajlo Cvetković možda je bio jedini fudbaler koji je nešto pokušavao. Ali, i kada bi se okrenuo licem ka golu, uvek je bio udvojen i lako sasečen od defanzivaca Nemačke. Bila mu je potrebna podrška, neko ko može da razvuče teren. Međutim, umesto Luke Jovića selektor je uveo Aleksandra Mitrovića. I za njega isto važi, kao i za Sergeja i Dušana.

Aleksandar Mitrović posle utakmice sa Nemačkom u Ligi nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mučno za gledanje

Evidentan višak kilograma, bilo je tužno za gledati kako pokušava da krene u sprint, a kako igrači Nemačke koji su za dve ili tri dužine dalje od lopte lagano uzimaju posed ispred njega. Treba li sve to čuvenom Mitrogolu? Rekorderu srpske reprezentacije po broju golova. Ne treba.



Andrija Živković je dobijanjem crvenog kartona samo još više unizio ovu reprezentaciju. Pokušao je selektor da ga opravda, da nije psovao sudiju, zaboravivši da prema novim pravilima niko sem kapitena ne sme da se obraća arbitru. To bi kao profesionalac od 30 godina trebalo da zna. Ovako je oštetio ne samo sebe, već i reprezentaciju, jer bi bio preko potreban u utakmici protiv Grčke.

Andrija Živković na utakmici protiv Nemačke u Ligi nacija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Volos susret sa istinom



A, šta očekivati u Volosu? Grci su pobedili Srbiju u Beogradu, srećno iako su bili bolji rival. S obzirom na sve viđeno od Veljka Paunovića možemo da se kladimo i da će u Grčkoj eksperimentisati i izvesti nekih novih i neuigranih startnih 11.

Biće to otvorena utakmica, Grci jesu favoriti, ali ni Srbi nisu bez šanse. Možda se kockice poklope i na našu stranu. Možda.