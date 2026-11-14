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Fudbalski svet potresla je velika tragedija u Španiji, gde je fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo nakon žestokog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom. Disciplinska komisija Španskog fudbalskog saveza sada je donela odluku o kazni za čuvara mreže, koji je zbog svega što se dogodilo ozbiljno razmišlja o završetku karijere.

Ovono je kažnjen sa samo 12 utakmica suspenzije, što predstavlja maksimalnu kaznu predviđenu pravilnikom za ovakav prekršaj... Prosto takav je pravilnik, koji će verovatno pretrpeti korekcije.

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

Sve ovo je izazvalo dosta polemike u Španiji, neki smatraju da je ovakva kazna blaga i da je potrebno uvesti višegodišnju suspenziju...

Šta se desilo?

Tragičan događaj odigrao se 2. novembra, tokom utakmice druge španske lige. Golman Andore je u jednom duelu visoko podignutim kolenom udario De Migela u predelu grudi, nakon čega se fudbaler Tenerifa srušio na teren.

Lekarske ekipe odmah su reagovale i pokušale reanimaciju, ali je De Migel narednog dana preminuo usled srčanog zastoja. Utakmica je prekinuta pri rezultatu 2:2, a tim rezultatom je kasnije i registrovana.

Disciplinska komisija je svoju odluku zasnovala na izveštaju glavnog sudije Manuela Anhela Pereza Ernandeza, koji je potez golmana okarakterisao kao nasilan čin uz prekomernu silu.

U obrazloženju je navedeno da je smrt fudbalera otežavajuća okolnost, ali da ne postoji pravni osnov za izricanje strože kazne od 12 utakmica. Ovono ima pravo žalbe u roku od deset radnih dana.

Ovono razmišlja da završi karijeru

Težina tragedije ostavila je ozbiljne posledice na 25-godišnjeg golmana. Trener Andore Karlos Manso otkrio je da je njegov fudbaler izuzetno potresen i da razmatra mogućnost da se povuče iz profesionalnog fudbala.

Moramo mu pružiti svu moguću podršku i biti uz njega. Daćemo mu prostora, neka donese odluku koju smatra najboljom za sebe – poručio je Manso.

I sam Ovono obratio se javnosti, istakavši da prolazi kroz najteže dane u životu i da su njegove misli uz porodicu preminulog fudbalera.

Tragedija je ostavila dubok trag u španskom fudbalu, a ostaje da se vidi da li će mladi golman nakon svega što se dogodilo nastaviti profesionalnu karijeru.