ZA OVO NE POSTOJI ADEKVATNA KAZNA, ALI... Polemika u Španiji nakon odluke o suspenziji za golmana koji je ubio protivničkog fudbalera
Fudbalski svet potresla je velika tragedija u Španiji, gde je fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo nakon žestokog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom. Disciplinska komisija Španskog fudbalskog saveza sada je donela odluku o kazni za čuvara mreže, koji je zbog svega što se dogodilo ozbiljno razmišlja o završetku karijere.
Ovono je kažnjen sa samo 12 utakmica suspenzije, što predstavlja maksimalnu kaznu predviđenu pravilnikom za ovakav prekršaj... Prosto takav je pravilnik, koji će verovatno pretrpeti korekcije.
Sve ovo je izazvalo dosta polemike u Španiji, neki smatraju da je ovakva kazna blaga i da je potrebno uvesti višegodišnju suspenziju...
Šta se desilo?
Tragičan događaj odigrao se 2. novembra, tokom utakmice druge španske lige. Golman Andore je u jednom duelu visoko podignutim kolenom udario De Migela u predelu grudi, nakon čega se fudbaler Tenerifa srušio na teren.
Lekarske ekipe odmah su reagovale i pokušale reanimaciju, ali je De Migel narednog dana preminuo usled srčanog zastoja. Utakmica je prekinuta pri rezultatu 2:2, a tim rezultatom je kasnije i registrovana.
Disciplinska komisija je svoju odluku zasnovala na izveštaju glavnog sudije Manuela Anhela Pereza Ernandeza, koji je potez golmana okarakterisao kao nasilan čin uz prekomernu silu.
U obrazloženju je navedeno da je smrt fudbalera otežavajuća okolnost, ali da ne postoji pravni osnov za izricanje strože kazne od 12 utakmica. Ovono ima pravo žalbe u roku od deset radnih dana.
Ovono razmišlja da završi karijeru
Težina tragedije ostavila je ozbiljne posledice na 25-godišnjeg golmana. Trener Andore Karlos Manso otkrio je da je njegov fudbaler izuzetno potresen i da razmatra mogućnost da se povuče iz profesionalnog fudbala.
Moramo mu pružiti svu moguću podršku i biti uz njega. Daćemo mu prostora, neka donese odluku koju smatra najboljom za sebe – poručio je Manso.
I sam Ovono obratio se javnosti, istakavši da prolazi kroz najteže dane u životu i da su njegove misli uz porodicu preminulog fudbalera.
Tragedija je ostavila dubok trag u španskom fudbalu, a ostaje da se vidi da li će mladi golman nakon svega što se dogodilo nastaviti profesionalnu karijeru.