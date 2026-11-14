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Fudbaleri Japana pobedili su Brazil rezultatom 3:2 u prijateljskom meču odigranom u Singapuru.

Takefusa Kubo je u 15. minutu doveo "plave samuraje" u vođstvo, a četiri minuta kasnije prednost je duplirao Keito Nakamura.

Vinisijus Žunior je golovima u 21. i 75. minutu doneo izjednačenje Brazilu, ali je Tacuširo Sakamoto golom u 90+1. minutu doneo pobedu Japancima.

Kada je japanski fudbaler pogodio u prvom minutu nadoknade nastao je haos.

Nije tu bio kraj, jer su sa klupe Brazila usledili burni protesti zbog mišljenja da je golu prethodio prekršaj nad njihovim igračem.

Sudija je zbog oštrih prigovora pokazao direktan crveni karton selektoru Anćelotiju, kao i Rafinji koji je inače napustio teren u 71. minutu (zamenio ga Endrik), pa je isključenje zaradio sa klupe za rezervne igrače.