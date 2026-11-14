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Mnogi poklonici fudbalske igre ostali su očarani umećem reprezentativca Nemačke Brajana Grude protiv Srbije, u meču Lige nacija koji su Panceri u Beogradu rešili u svoju korist rezultatom 3:1.

Nije mala stvar nositi broj deset na leđima reprezentacije Nemačke, a upravo tu čast i odgovornost dobio je Brajan Gruda od selektora Jirgena Klopa.

Brajan Gruda na meču Nemačke i Srbije u Ligi nacija Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Debi iz snova

Brajan Gruda (22) protiv Srbije odigrao je vrhunsku utakmicu, uspeo je da postigne vrlo efektan gol. I to posle akcije, gde je loptu uzeo na svojoj polovini, lako pretrčao Srđana Babića, a onda izdržao remplovanje sa Stefanom Gudeljom i uspeo da ispravi telo i šutira precizno, te savlada Vanju Milinkovića-Savića.

Bio je to više nego čudesan debi za Brajana Grudu, za najbolji tim Nemačke. Za momka koji deli svlačionicu u Red bul Lajpcigu sa našim Andrijom Maksimovićem. Gruda je briljirao na terenu protiv Srbije. Kakav meč je odigrao dovoljno govori činjenica da je imao devet uspešnih driblinga.

Brajan Gruda na utakmici Srbije i Nemačke u Ligi nacija Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Čudna izjava

Samo jedan čovek je imao više u nacionalnom timu Nemačke u proteklih deset godina. Bio je to Jamal Musiala koji je imao 13 uspešnih driblinga protiv Kostarike na Svetskom prvenstvu 2022. godine.

Posle utakmice Brajan Gruda blistao je od sreće. Rekao je da je ispunio san.

- Smejao sam se konstantno tokom utakmice - rekao je Brajan Gruda, a onda dodao:

- Ispunio sam svoj, ali i san svoje porodice. Posebna stvar bila je što sam dao gol. Mislio sam na svoju kompletnu porodicu tokom utakmice.

1/5 Vidi galeriju Brajan Gruda Foto: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia, David Inderlied / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bio dezerter, pa mu oprostili

Ova intrigantna izjava Brajana Grude posle utakmice sa Srbijom, kojom je aludirao na svoje poreklo naišla je na odobravanje Albanaca. Posebno na društvenim mrežama. Do pre nekoliko dana Gruda je bio izdajnik, odmetnik i dezerter, a sada je postao nacionalni heroj Albanaca.

Brajan Gruda svuda ističe da je Albanac i do utakmice sa Srbijom imao je poziv iz Tirane, da zaigra za tamošnju selekciju. Odbio je sa obrazloženjem da je Nemačka uvek bila i ostala njegov prvi izbor. Zbog toga je navukao gnev nacije iz koje potiče, ali su mu izgleda sve oprostili kada je dao gol Srbiji.

Andrija Maksimović i Brajan Gruda na treningu Lajpciga Foto: Roger Petzsche / imago sportfotodienst / Profimedia

Poreklo iz Skadra

Brajan Gruda rođen je 31. maja 2004. u mestu Špejer u Nemačkoj. Visok je 178 cm i igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača, sa jačom levom nogom. Njegovi roditelji su albanskog porekla, poreklom iz Skadra. Njegov otac Bujar Gruda bio je profesionalni fudbaler, a u Albaniji je nosio dres kluba Vlaznija.

Fudbal je Gruda počeo da trenira u lokalnom klubu Špejer. Kasnije je prešao u omladinsku školu Karlsruea, a 2018. godine stigao je u Majnc, gde je proveo šest godina. Prešao je u Brajton u leto 2024. godine u transferu vrednom 31.500.000 evra.

Međutim, u Engleskoj nikako nije uspevao da se izbori za mesto u timu, pa je ovog leta odlučio da se vrati u Nemačku i dođe na pozajmicu u Red bul Lajpcig, koji na kraju sezone ima opciju da otkupi njegov ugovor od Brajtona za 28 miliona evra.

Brajan Gruda i Aleksandar Pavlović na klupi reprezentacije Nemačke Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia

Pehovi sa povredama

Tokom omladinske karijere imao je nekoliko ozbiljnih pehova sa povredama. Slomio je ruku, zatim ključnu kost, pa ponovo ruku. Dve godine je vodio pregovore sa FS Albanije, davao izjave tipa:

- Odrastao sam u Nemačkoj, moj život je u Nemačkoj, ali dolazim iz albanske porodice. Moje srce pripada obema stranama.

Na kraju, posle razgovora sa Jirgenom Klopom odlučio je da igra za Nemačku.