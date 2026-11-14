Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima u vezi sa letom JU486 iz Beograda za Larnaku, Er Srbija ističe da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika doneta isključivo na osnovu procene bezbednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.

Pre početka ukrcavanja, posada je prijavila zabrinutost u vezi sa ponašanjem grupe putnika u zoni gejta, uključujući okolnosti koje su, prema proceni posade, ukazivale na moguće konzumiranje alkohola i potencijalni uticaj na bezbedno odvijanje leta. Nakon razmatranja svih raspoloživih informacija i sprovedenih procedura, doneta je odluka da tim putnicima ne bude dozvoljeno ukrcavanje.

U skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima, kapetan vazduhoplova poseduje krajnje ovlašćenje i odgovornost da donese konačnu odluku o prihvatljivosti putnika za prevoz kada proceni da postoje okolnosti koje mogu uticati na bezbednost putnika, posade ili vazduhoplova.

Er Srbija naglašava da se ovakve odluke donose isključivo na osnovu bezbednosnih i operativnih kriterijuma, bez obzira na državljanstvo, nacionalnu pripadnost ili bilo koje drugo lično svojstvo putnika.

Bezbednost putnika i posade predstavlja najviši prioritet Er Srbije i ostaje iznad svih drugih operativnih i komercijalnih interesa.