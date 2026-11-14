CRNOGORSKI NAVIJAČI VRAĆENI SA AERODROMA U BEOGRADU! Nije im dozvoljen ulazak u avion, evo šta je razlog! Hitno se oglasila Er Srbija (VIDEO)
- Crnogorski navijači iz Podgorice i Nikšića zaustavljeni su na aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu i nisu otputovali na Kipar.
- Prema navodima, oko 20 putnika nije ukrcano na let za Larnaku, uz obrazloženje da je odluku doneo kapetan aviona.
- Navijačka grupa 'Ultra Crna Gora' oglasila se saopštenjem i postavila pitanje zbog čega je putovanje prekinuto.
Crnogorski navijači koji su krenuli na gostovanje reprezentacije na Kipru zaustavljeni su u petak uveče na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, gde im nije dozvoljeno da nastave putovanje ka Larnaki.
Prema pisanju crnogorskih medija, reč je o grupi od oko 20 putnika iz Podgorice i Nikšića, koji su preko Beograda putovali na utakmicu Kipar – Crna Gora, u okviru šestog kola C divizije Lige nacija.
Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima u vezi sa letom JU486 iz Beograda za Larnaku, Er Srbija ističe da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika doneta isključivo na osnovu procene bezbednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.
Pre početka ukrcavanja, posada je prijavila zabrinutost u vezi sa ponašanjem grupe putnika u zoni gejta, uključujući okolnosti koje su, prema proceni posade, ukazivale na moguće konzumiranje alkohola i potencijalni uticaj na bezbedno odvijanje leta. Nakon razmatranja svih raspoloživih informacija i sprovedenih procedura, doneta je odluka da tim putnicima ne bude dozvoljeno ukrcavanje.
U skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima, kapetan vazduhoplova poseduje krajnje ovlašćenje i odgovornost da donese konačnu odluku o prihvatljivosti putnika za prevoz kada proceni da postoje okolnosti koje mogu uticati na bezbednost putnika, posade ili vazduhoplova.
Er Srbija naglašava da se ovakve odluke donose isključivo na osnovu bezbednosnih i operativnih kriterijuma, bez obzira na državljanstvo, nacionalnu pripadnost ili bilo koje drugo lično svojstvo putnika.
Bezbednost putnika i posade predstavlja najviši prioritet Er Srbije i ostaje iznad svih drugih operativnih i komercijalnih interesa.
Kako se navodi, putnicima nije omogućeno da se ukrcaju na let za Larnaku, uz obrazloženje da je takvu odluku doneo kapetan aviona.
Povodom ovog događaja oglasila se i navijačka grupa „Ultra Crna Gora“, koja je na portalu „Vijesti“ objavila saopštenje u kojem je iznela optužbe na račun pilota, čija je odluka bila da pomenuti putnici ne mogu da uđu u avion (diskreciono pravo pilota jer je smatrao da ugrožavaju bezbednost).
„Iako to retko radimo, ovog puta smatramo da je naša obaveza da reagujemo. Naime, sinoć je sa beogradskog aerodroma vraćen svaki putnik sa crnogorskim pasošem iz grupe naših navijača. Nekadašnji pilot Montenegro Airlinesa, a sada pilot Er Srbije, nije želeo da preveze putnike iz Crne Gore“, navodi se u saopštenju.
Podsetimo, utakmica Kipar – Crna Gora na programu je u nedelju od 15 časova u Limasolu.