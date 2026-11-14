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FSS oglasio se povodom nemogućnosti navijača da prisustvuju utakmici Srbije i Nemačke (1:3), odigranoj 13. novembra na stadionu "Rajko Mitić", i saopštio da će kupcima paketa ulaznica za tri domaća susreta Lige nacija biti vraćen novac za neiskorišćenu kartu.

Podsetimo, zbog disciplinske odluke UEFA, duel sa Nemcima odigran je uz ograničeno prisustvo publike, pošto je ulazak na tribine bio dozvoljen isključivo deci u organizovanim grupama, uz odgovarajuću pratnju.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Savez je zbog toga odlučio da refundira deo novca koji se odnosi na utakmicu sa Nemačkom, a u zvaničnom saopštenju precizirao je i na koji način će navijači moći da ostvare povraćaj.

Svim kupcima paketa biće refundiran deo uplaćenog iznosa koji se odnosi na utakmicu protiv Nemačke.

- Navijači koji su karte kupili putem interneta novac će dobiti direktno na platne kartice korišćene prilikom kupovine, i to do kraja novembra. Oni koji su ulaznice kupili na blagajni povraćaj novca mogu da ostvare od 20. do 30. novembra u Servisu za članstvo na stadionu Rajko Mitić. Radno vreme je od 9 do 16 časova svakog radnog dana, dok će subotom biti otvoren od 11 do 16 časova. Neophodno je poneti lični dokument i kupljenu ulaznicu.

Ipak, FSS je pripremio i dodatnu pogodnost za sve navijače koji su kupili paket ulaznica. Pored refundacije novca, omogućiće im besplatan ulaz na prvi domaći meč reprezentacije u narednom ciklusu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

- Kao znak zahvalnosti za vašu podršku i poverenje, pored povraćaja novca, omogućićemo vam besplatan ulaz na prvu utakmicu reprezentacije Srbije na domaćem terenu u predstojećem ciklusu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine."

Termin i mesto odigravanja te utakmice, kao i način preuzimanja ulaznica i ulaska na stadion, navijači će naknadno dobiti putem mejla.

Iz Saveza su izrazili žaljenje zbog činjenice da navijači nisu mogli da podrže nacionalni tim sa tribina, uz zahvalnost na razumevanju.

- Svesni smo da ste planirali dolazak i da ste želeli da sa tribina pružite podršku Srbiji. Žao nam je što ovog puta nismo bili u mogućnosti da vas ugostimo i zahvaljujemo vam na razumevanju.

Na kraju, iz FSS-a su poručili da se raduju ponovnom susretu sa navijačima na tribinama, na početku borbe za plasman na Evropsko prvenstvo.

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