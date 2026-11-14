Slušaj vest

Marko Marin, tehnički direktor Crvene zvezde, neće napustiti klub sa Marakane uprkos spekulacijama da bi mogao da preuzme novu funkciju u nemačkom Hofenhajmu.

Nekadašnji reprezentativac Nemačke proteklih nedelja povezivao se sa povratkom u Bundesligu, ali je u razgovoru za nemački "Skaj" jasno stavio do znanja da trenutno nema nameru da ode iz Beograda.

1/5 Vidi galeriju marko marin Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Marin nije krio da mu je nemačka Bundesliga i dalje zanimljiva, ali je istakao da je zadovoljan poslom koji obavlja u Crvenoj zvezdi i da ima još mnogo planova na Marakani.

- Za sada ne. Srećan sam ovde. Bundesliga je uvek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovde i imam još mnogo planova – poručio je Marin.

Govorio je i o svom radu u Crvenoj zvezdi, posebno o razvoju mladih fudbalera i njihovom prelasku u seniorski tim, što je, kako je istakao, bio njegov prvi i najvažniji zadatak nakon dolaska u klub.

- Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno. Nakon igračke karijere želeo sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga – zaključio je Marin.

Njegove reči jasno ukazuju na to da Crvena zvezda za sada ne mora da brine o odlasku jednog od važnih ljudi u sportskom sektoru kluba, uprkos interesovanju koje je dolazilo iz Nemačke.

BONUS VIDEO: