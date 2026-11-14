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Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova odigrala je  na svom terenu u Prištini nerešeno protiv selekcije Izraela 0:0, u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe 3 "B" divizije Lige nacija.

Selekcija  tzv. Kosova je od 67. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Veldin Hodža.

Reprezentacija tzv. Kosova je druga na tabeli Grupe 3 sa šest bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Austrije, dok Izrael zauzima poslednje, četvrto mesto sa tri boda.

Selekcija tzv. Kosova će u poslednjem kolu igrati na gostujućem terenu u Dablinu protiv reprezentacije Irske, dok će Izrael u Debrecinu biti domaćin protiv Austrije.

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