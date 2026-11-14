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Vest o iznenadnoj smrti Agrona Memedija, nekadašnjeg fudbalera makedonske reprezentacije, koji je preminuo u 46. godini, potvrđena je od strane tamošnjeg kluba Škendije.

Memedi se onesvestio tokom treninga Škendije iz Tetova, u čijem stručnom štabu je radio nakon završetka igračke karijere. Preminuo je na putu do bolnice u Tetovu.

"Sa dubokim bolom obaveštavamo javnost o smrti Agrona Memedija, člana stručnog štaba i bivšeg fudbalera našeg kluba. Danas je naš klub izgubio jednog od svojih ljudi, čoveka koji je bio deo crveno-crne porodice, najpre kao fudbaler, a potom i kao član stručnog štaba.U ovim teškim trenucima, naše misli i molitve su uz porodicu Memedi, rodbinu i sve one koji su poznavali Agrona i voleli ga. On će zauvek ostati deo naše porodice. Počivaj u miru, Goni" stoji u saopštenju Škendije

Tokom igračke karijere Agron Memedi nastupao je za Renovu i Metalurg, a sa Renovom je osvojio i titulu prvaka Severne Makedonije. Dres reprezentacije nosio je jednom, 2010. godine.

Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu i godinama je bio deo Škendije iz Tetova, u kojoj je nastavio da radi i nakon što je okačio kopačke o klin.