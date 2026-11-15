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1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Konferencija za medije srpskog stručnjaka trajala je samo 108 sekundi.

"Ovaj scenario nije najprijatniji. Doživeli smo težak poraz sa svih tačaka gledišta, kako u pogledu bodova, tako i u pogledu konkurentnosti. Svakako nije najprijatnije, pod ovim okolnostima, odmah razmišljati o sledećem danu", rekao je Jovanović i dodao:

"Sigurno ćemo trpeti posledice ovog poraza, kako po rezultatu, tako i po slici na terenu".

Sledi susret sa Srbijom u Volosu, u ponedeljak od 20.45.

"Za tri dana igramo važnu utakmicu. Svakako ova dva-tri dana neće biti najlakša koja ćemo imati zajedno, ali probaćemo da ispravimo našu sliku, kako bismo mogli da pretendujemo na nešto bolje u utakmici protiv Srbije", kaže Jovanović.

Grčka je druga u grupi sa osam bodova, koliko ima i Nemačka, s tim da Grci imaju bolji međusobni skor.

Nemce u poslednjoj rundi očekuje susret sa Holandijom u Berlinu.