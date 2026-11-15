Novi Pazar je osmi na tabeli Super lige Srbije, dok je Otrant lider crnogorskog prvenstva.
PRIJATELJSKA UTAKMICA
MIROLJUBIVO U ULCINJU: Bez pogodaka u prijateljskoj utakmici Novog Pazara i Otranta
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Fudbaleri Novog Pazara odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Otranta iz Ulcinja 0:0, u prijateljskoj utakmici.
Domaćin je stvorio više prilika, a najbolju je propustio Fejsal Mulić, kom je golman Otranta Jasmin Agović odbranio penal u 39. minutu.
Meč na Gradskom stadionu pratilo je oko 300 gledalaca.
Novi Pazar je osmi na tabeli Super lige Srbije, dok je Otrant lider crnogorskog prvenstva.
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