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Fudbaleri Novog Pazara odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Otranta iz Ulcinja 0:0, u prijateljskoj utakmici.

Domaćin je stvorio više prilika, a najbolju je propustio Fejsal Mulić, kom je golman Otranta Jasmin Agović odbranio penal u 39. minutu.

Meč na Gradskom stadionu pratilo je oko 300 gledalaca.

Novi Pazar je osmi na tabeli Super lige Srbije, dok je Otrant lider crnogorskog prvenstva.

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Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport