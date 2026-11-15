Sa­sta­nak iza za­tvo­re­nih vra­ta i po­ve­r­lji­vi raz­go­vo­ri obe­le­ži­će ovaj dan. Uspe­šno skla­pa­nje spo­ra­zu­ma. Ose­ća­te po­tre­bu da pro...

Je­dan od po­slov­nih sa­ra­d­ni­ka mo­gao bi da­nas da vam za­da gla­vo­bo­lju iz­me­nom ra­ni­je do­go­vo­re­nog pla­na. Pos­to­ji mo­gu­ć­nost kri­...

Pro­fe­sio­nal­no usa­vr­ša­va­nje će vam po­mo­ći da ostva­ri­te na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Uspeh uko­li­ko po­la­že­te ispi­te. Su­sret sa za­ni­mlji...

Vaše rasuđivanje u ovom periodu može se rasplinuti na preveliki broj pravaca poslovanja. Oprez s rizičnim investicijama. Ovaj period obeležiće ljubavn...

Da­nas je neo­p­hod­no da kru­p­ne odlu­ke do­no­si­te na ti­m­skom ni­vou. Mo­guć je za­stoj u plat­nom pro­me­tu. Ovaj dan do­no­si vam isku­še­nje ...

Po­tru­di­te se da što pre­ciz­ni­je izra­ža­va­te svo­je sta­vo­ve. Pos­to­ji ve­li­ka mo­gu­ć­nost da bu­de­te po­gre­šno shva­će­ni. Kri­za po­ve­r...

Do vas mo­gu do­pre­ti sple­t­ke od ko­le­ga od ko­jih to ni­ste oče­ki­va­li. Ne­ko od njih će po­ka­za­ti svo­je pra­vo li­ce. Vaš od­nos s par­t­ne...

Ne pre­po­ru­ču­je vam se da u ovom pe­rio­du po­vu­če­te ri­zi­č­ne po­slov­ne po­te­ze. Pos­to­ji ve­li­ka mo­gu­ć­nost pre­vi­da i gu­bi­t­ka. Oso­...

Glav­ni iza­zov sa­sto­ji se u to­me da ispo­štu­je­te rok. Me­đu­tim, or­ga­ni­za­ci­ja vam da­nas ne­će bi­ti ja­ča stra­na. Ra­zli­či­to vi­đe­nje ...

Ne sa­ve­tu­je vam se da u ovom pe­rio­du za­po­či­nje­te rad na no­vom pro­je­k­tu. Mo­gu­ći su ve­li­ki pre­vi­di. Ovaj pe­riod mo­že vam do­ne­ti o...