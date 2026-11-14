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Golove za Srbiju postigli su Dimitrije Šarić iz penala u 40. minutu, David Milovanović u 70. i Jovan Ostojić u 73. i 79. minutu.

Crna Gora je ranije danas savladala Farska Ostrva rezultatom 1:0 u drugom meču grupe B1.

Srbija i Crna Gora imaju po šest bodova, dok su Farska Ostrva i Azerbejdžan bez bodova.

U poslednjem kolu igraće Srbija protiv Crne Gore, odnosno Farska Ostrva i Azerbejdžan.

Prvoplasirana reprezentacija u grupi nastaviće kvalifikacije u A ligi, dok će ostale selekcije igrati u B ligi.

EP za omladince 2027. godine igraće se u Češkoj.

(Tanjug)

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Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport