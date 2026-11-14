Omladinska fudbalska reprezentacija (do 19 godina) Srbije pobedila je danas u Pančevu selekciju Azerbejdžana rezultatom 4:0 u meču drugog kola grupe B1 druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.
Fudbal
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Golove za Srbiju postigli su Dimitrije Šarić iz penala u 40. minutu, David Milovanović u 70. i Jovan Ostojić u 73. i 79. minutu.
Crna Gora je ranije danas savladala Farska Ostrva rezultatom 1:0 u drugom meču grupe B1.
Srbija i Crna Gora imaju po šest bodova, dok su Farska Ostrva i Azerbejdžan bez bodova.
U poslednjem kolu igraće Srbija protiv Crne Gore, odnosno Farska Ostrva i Azerbejdžan.
Prvoplasirana reprezentacija u grupi nastaviće kvalifikacije u A ligi, dok će ostale selekcije igrati u B ligi.
EP za omladince 2027. godine igraće se u Češkoj.
(Tanjug)
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