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Poraz od Nemačke bio je čak sedmi zaredom, što je najcrnji niz u poslednjih skoro sto godina.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Pre Nemaca, Srbiju su savladali Holandija u dva navrata (2:1, 2:1), Nemačka (2:0), Grčka (2:1), Meksiko (5:1) i Zelenortska Ostrva (3:0). Poslednju pobedu reprezentacija je ostvarila 31. marta u Bačkoj Topoli, kada je bila bolja od Saudijske Arabije rezultatom 2:1.

Ovakav niz poraza predstavlja istorijski negativan rekord u novijem periodu, a poslednji put nešto slično dogodilo se još 1932. godine. Tada je reprezentacija Kraljevine Jugoslavije upisala šest uzastopnih neuspeha, u razmaku od gotovo osam meseci.

U istorijskim knjigama zabeleženi su i nizovi od pet vezanih poraza, koje su pretrpele Kraljevina Jugoslavija 1925. godine i Srbija i Crna Gora 2003. godine. Kraljevina Jugoslavija je između 1920. i 1922. godine imala i seriju od četiri uzastopna poraza.

Srbiji je do kraja takmičenja u A diviziji Lige nacija ostao još jedan susret, u ponedeljak od 20.45, kada će gostovati Grčkoj u Volosu.

Zanimljivo je da ni eventualni novi poraz ne mora nužno da znači direktan odlazak iz elitnog ranga. "Orlovi" bi čak i u slučaju neuspeha mogli da se domognu baraža za opstanak, pod uslovom da Turska i Češka ne osvoje bodove u svojim utakmicama.