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Golman Andore Ovono isključen je nakon sudara sa napadačem Tenerifa Hesusom de Migelom, u završnici utakmice druge španske lige, odigrane 2. novembra.

De Migel je preminuo sledećeg dana, u 31. godini, a Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije je potvrdila suspenziju za Ovona, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

1/6 Vidi galeriju Horor start golmana se završio tragično: Hesus de Migel Alameda preminuo Foto: Printscreen / Twitter / laligaa_neews

To je bila maksimalna kazna koja je mogla biti izrečena, s obzirom da je Disciplinska komisija mogla da razmatra samo prekršaj na terenu, a ne i "tragičan ishod incidenta".

"Smatram da, baš kao i u drugim oblastima života, postoje pravila ili zakoni koji se moraju poštovati", rekao je Servera uoči utakmice svog kluba protiv Seute u nedelju, njihovog prvog meča od De Migelove smrti.

"Budući da važeći propisi ne predviđaju konkretno ono što se dogodilo, verujem da su se jednostavno držali pravila i izrekli kaznu od onoliko utakmica koliko propisi dozvoljavaju. Bilo šta drugo što bih rekao bilo bi samo moje lično mišljenje, koje ću zadržati za sebe. Možda deluje blago u poređenju sa nekim drugim slučajevima, ali zapravo, mislim da pravila ne dopuštaju ništa drugo", rekao je on.

Disciplinska komisija je takođe saopštila da je morala da zasnuje svoju odluku "na činjenicama izričito navedenim u sudijskom izveštaju". ; U izveštaju je stajalo da je igrač "isključen zbog toga što je, uz upotrebu prekomerne sile, snažno udario protivnika nogom u grudi, dok je lopta bila u igri".

(Beta)