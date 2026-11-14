Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije pokrenuće istragu zbog sumnji u regularnost utakmice 14. kola Srpske lige Istok između Jedinstva 1936 i OFK Brzi brod, koja je završena neverovatnim rezultatom 5:4.

Duel odigran u petak u Kruševcu privukao je veliku pažnju fudbalske javnosti, a zbog sumnji u moguće nečasne radnje reagovaće i nadležni organi FSS.

1/5 Vidi galeriju FSS Foto: Nenad Kostić, Filip Plavčić

Kako prenosi "Sport klub", Bogdan Đurđević, oficir za integritet Fudbalskog saveza Srbije, trebalo bi da ispita sve okolnosti utakmice i utvrdi da li je bilo neregularnosti. U tome će mu pomoći snimak susreta, s obzirom na to da se utakmice trećeg ranga srpskog fudbala objavljuju na Jutjub kanalima regionalnih saveza, ali i razgovori sa potencijalnim svedocima.

Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje nekadašnjeg sudije Ninoslava Spasića, koji je već kontaktirao UEFA i prijavio sumnje u ishod utakmice, uz poruku da je spreman da dostavi konkretne dokaze.

- Ovo nema ni u Severnoj Koreji, na radničkim turnirima, ni na rekreativnim utakmicama! Cirkus! Obratiću se u subotu UEFA, prijaviću utakmicu nadležnima iz „anti-fiksing“ odeljenja. Prijaviću sumnje da su pojedinci uzeli ogroman novac na kladionici - naveo je Spasić u pismu dostavljenom „Sport klubu“.

OGLASIO SE I OFK BRZI BROD

Nakon što su se pojavile sumnje, reagovalo je i rukovodstvo OFK Brzi brod, koje je odlučno odbacilo bilo kakvu mogućnost neregularnih radnji.

- Pozivamo sve nadležne organe FSS i FS Regiona istočne Srbije da detaljno pregledaju snimak utakmice i ispitaju sve činjenice. OFK Brzi brod stoji iza svojih igrača, svog obraza i sportskog poštenja - poručili su iz niškog kluba.

Sada je na potezu Bogdan Đurđević, koji bi, nakon sprovedenih provera, trebalo da predmet prosledi Disciplinskoj i etičkoj komisiji FSS.

Istraga bi trebalo da počne u ponedeljak, a ostaje da se vidi da li će pregled snimka i razgovori sa učesnicima utakmice potvrditi ili odbaciti iznete sumnje.

BONUS VIDEO: