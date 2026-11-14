SKANDAL U SRPSKOM FUDBALU, REAGOVAO FSS: Utakmica pod lupom zbog sumnje da je NAMEŠTENA! Evo o kom meču je reč!
Fudbalski savez Srbije pokrenuće istragu zbog sumnji u regularnost utakmice 14. kola Srpske lige Istok između Jedinstva 1936 i OFK Brzi brod, koja je završena neverovatnim rezultatom 5:4.
Duel odigran u petak u Kruševcu privukao je veliku pažnju fudbalske javnosti, a zbog sumnji u moguće nečasne radnje reagovaće i nadležni organi FSS.
Kako prenosi "Sport klub", Bogdan Đurđević, oficir za integritet Fudbalskog saveza Srbije, trebalo bi da ispita sve okolnosti utakmice i utvrdi da li je bilo neregularnosti. U tome će mu pomoći snimak susreta, s obzirom na to da se utakmice trećeg ranga srpskog fudbala objavljuju na Jutjub kanalima regionalnih saveza, ali i razgovori sa potencijalnim svedocima.
Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje nekadašnjeg sudije Ninoslava Spasića, koji je već kontaktirao UEFA i prijavio sumnje u ishod utakmice, uz poruku da je spreman da dostavi konkretne dokaze.
- Ovo nema ni u Severnoj Koreji, na radničkim turnirima, ni na rekreativnim utakmicama! Cirkus! Obratiću se u subotu UEFA, prijaviću utakmicu nadležnima iz „anti-fiksing“ odeljenja. Prijaviću sumnje da su pojedinci uzeli ogroman novac na kladionici - naveo je Spasić u pismu dostavljenom „Sport klubu“.
OGLASIO SE I OFK BRZI BROD
Nakon što su se pojavile sumnje, reagovalo je i rukovodstvo OFK Brzi brod, koje je odlučno odbacilo bilo kakvu mogućnost neregularnih radnji.
- Pozivamo sve nadležne organe FSS i FS Regiona istočne Srbije da detaljno pregledaju snimak utakmice i ispitaju sve činjenice. OFK Brzi brod stoji iza svojih igrača, svog obraza i sportskog poštenja - poručili su iz niškog kluba.
Sada je na potezu Bogdan Đurđević, koji bi, nakon sprovedenih provera, trebalo da predmet prosledi Disciplinskoj i etičkoj komisiji FSS.
Istraga bi trebalo da počne u ponedeljak, a ostaje da se vidi da li će pregled snimka i razgovori sa učesnicima utakmice potvrditi ili odbaciti iznete sumnje.
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