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1/10 Vidi galeriju PAOK - Partizan Foto: Kurir Sport

PAOK ove godine proslavlja veliki jubilej - 100 godina postojanja, a poziv Partizanu da bude deo proslave još jednom je pokazao koliko su čvrste veze dva kluba i njihovih navijača.

Iako je proteklo sve u prijateljskom tonu, čak je Partizan i poveo, opet je odbrana bila na slabom nivou, pa je domaćin iz Soluna lako preokrenuo i došao do pobede.

Posle meča javnosti se obratio trener crno-belih Aleksandar Stanojević.

"Prvo gledate rezultat, ali ajde da kažemo stvarno je atmosfera... Ovo je za mene nešto neverovatno, osećaj neverovatan, ovakva emocija navijača naših i njihovih, stvarno je bilo fantastično, čudan osećaj, specijalna emocija", rekao je Stanojević i dodao:

"Mislim da smo dobro igrali veći deo utakmice. Definitivno se ne takmičimo, moramo više da se takmičimo i u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo za svaku situaciju da se borimo, da damo život kako se trenerski kaže. Mi se jednostavno ne takmičimo, mi igramo kao da je nebitno sve, kao da su sve revijalne utakmice, to je naš najveći problem. Jedno dobro prvo poluvreme, mislim da smo pokazali kvalitet, mislim da je egal utakmica bila, moglo je da ode na obe strane, kasnije je pao ritam sa naše strane."

Otkrio je šta je bio problem:

"Mi imamo kvalitet, videli ste. Igrači su to danas pokazali, Sek nam je mnogo nedostajao, njegov izlazak. Jednostavno, to je fokus, disciplina u igri, nemate disciplinu u igri, da lako neke stvari ne rešavate, da ih ne branite životom. To je takmičenje, to ćemo da radimo na svakom treningu. Fudbal se igra za bodove, a mi ni danas ne bismo uzeli bodove iako smo bili egal."

Osvrnuo se i na novu povredu Dembe Seka.

"Ne znam, dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želeo je da igra, insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo ponedeljak da vidimo snimak.", zaključio je Stanojević