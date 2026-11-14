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Fudbalska reprezentacija Portugala promeniće način ispisivanja broja sedam, u čast Kristijana Ronalda koji se nedavno povukao iz nacionalnog tima.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo, koji je nosio taj broj i učinio ga svojim zaštitnim znakom, kao "CR7", prošle nedelje se oprostio od reprezentativnog fudbala.

Time je okončao izuzetnu karijeru tokom koje je nastupao na šest Svetskih prvenstava, osvojio titulu prvaka Evrope i postao najbolji strelac u istoriji muškog reprezentativnog fudbala.

"Vreme je za predstavljanje nove 'sedmice'. Jer postoji jedna koja će biti večna", objavila je danas portugalska reprezentacija društvenim mrežama.

Objava je sadržala i emodži koze, koji označava skraćenicu GOAT (najveći svih vremena).

Takođe je uključen i video-snimak koji prikazuje broj sedam, ispisan sa horizontalnom crtom preko njega.

Portugal, koji je već obezbedio plasman u četvrtfinale, kasnije večeras dočekuje Dansku u Ligi nacija. ; Ronaldo je napustio reprezentaciju 5. novembra nakon sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom. Poslednji put je za nacionalni tim igrao 24. septembra u pobedi protiv Velsa (1:0) u Ligi nacija.

Žezus ga je na narednoj utakmici ostavio na klupi, a potom i izjavio da ne planira da ga uvrsti u startnu postavu ni za sledeću utakmicu. Zbog toga je Ronaldo odlučio da napusti trening kamp reprezentacije.

Selektor Portugala je kasnije rekao da su Ronaldu vrata otvorena i da odluka o povratku zavisi isključivo od njega.