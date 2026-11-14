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Ovaj klub se trenutno takmiči u Seriji C, trećem rangu italijanskog fudbala.

1/6 Vidi galeriju Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegova investiciona kompanija NXTPLAY Capital objavila je da je ponudila preuzimanje svih akcija kluba.

Kurtoa je 2025. godine sa španskim preduzetnikom Gonzalom Vilom osnovao NXTPLAY Capital, investicionu firmu koja ulaže u sport, medije, tehnologiju i druge poslovne sektore.

Njihov cilj je sada da preuzmu Ređanu, klub iz grada Ređo Emilije u severnoj Italiji.

Prema saopštenju kompanije NXTPLAY, ponudi su prethodili meseci diskusija i analiza. Predstavnici kompanije su nekoliko puta posetili grad i klub i održali sastanke sa lokalnim preduzetnicima, sponzorima i akcionarima.

"U svojoj karijeri sam video koliko klub znači svom gradu. Sa NXTPLAY želimo da izgradimo nešto na šta stanovnici Ređo Emilije mogu biti ponosni, nešto ambiciozno na terenu, povezano sa lokalnom zajednicom i osmišljeno da traje. Stvaranje pravog okruženja za razvoj mladih fudbalera biće u centru svega što radimo“, rekao je Kurtoa.

Iako je NXTPLAY javno objavio svoju nameru da preuzme, sadašnji vlasnici Reggiane-a upozorili su da dogovor još nije postignut.