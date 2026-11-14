KRAJ JEDNE ERE: Japan posle osam godina menja selektora
Iskusni stručnjak prvobitno je imao dogovor da predvodi Samuraje do januara 2027. godine, odnosno završnice Kupa Azije.
Ipak, odlaganje kontinentalnog takmičenja zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku ubrzalo je njegov odlazak sa selektorske funkcije, saopštio je u petak Fudbalski savez Japana.
Prijateljski dueli protiv Brazila (14. novembra) i Paragvaja (17. novembra) biće ujedno i poslednji izazovi na kojima će Morijasu predvoditi japansku reprezentaciju.
Ovaj 58-godišnji stručnjak odlazi kao selektor sa najdužim stažom u istoriji japanskog fudbala, ostavljajući iza sebe značajno nasleđe.
Pod njegovom komandom, Samuraji su ostvarili zapažene rezultate na poslednja dva Svetska prvenstva, dok su konstantno dobri rezultati doprineli usponu reprezentacije do 17. mesta na FIFA rang-listi.