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Norveška je povela golovima Antonija Nuse u 59. minutu i Andreasa Šelderupa u 68. minutu. Na 1:2 smanjio je Dejvid Bruks u 79. minutu, a konačan rezultat postavio je Erling Haland sa penala u 88. minutu.

1/19 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Norveške je trenutno druga na tabeli Grupe 4 sa šest bodova, koliko ima i trećeplasirana Danska koja kasnije večeras gostuje Portugalu.

Portugal je prvi na tabeli sa 12 bodova i već je obezbedio prolaz u četvrtfinale, dok je Vels poslednji sa tri boda.

Norveška će u poslednjem kolu gostovati Danskoj, dok će Vels dočekati Portugal.

U Ligi nacija B, fudbaleri Mađarske su u Tbilisiju pobedili Gruziju sa 2:0.

Mađarska je povela autogolom Laše Dvalija u 73. minutu, a pobedu gostujućeg tima potvrdio je Barnabaš Varga u 85. minutu.

Posle pet odigranih utakmica, Mađarska je prva na tabeli Grupe 2 sa deset bodova, dok je Gruzija poslednja sa dva osvojena boda.

Severna Irska je druga sa osam, a Ukrajina treća sa četiri boda. Te dve selekcije se kasnije večeras sastaju u Belfastu.

U poslednjem kolu, Mađarska dočekuje Severnu Irsku, a Ukrajina selekciju Gruzije.