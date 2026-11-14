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Kako je saopšteno, Oliver će u Volosu, u ponedeljak od 20.45 sati, predvoditi kompletno englesku sudijsku šestorku.

Asistiraće mu Stjuart Bart i Džejms Mejnvoring. Andrju Medli je određen za četvrtog sudiju, a Stjuart Atvel će biti glavni u VAR sobi.

Piter Benks će biti asistent u VAR sobi.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

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