Engleski sudija Majkl Oliver biće glavni na meču između fudbalera Grčke i Srbije u okviru poslednjeg kola Grupe A2 Lige nacija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
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Kako je saopšteno, Oliver će u Volosu, u ponedeljak od 20.45 sati, predvoditi kompletno englesku sudijsku šestorku.
Asistiraće mu Stjuart Bart i Džejms Mejnvoring. Andrju Medli je određen za četvrtog sudiju, a Stjuart Atvel će biti glavni u VAR sobi.
Piter Benks će biti asistent u VAR sobi.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
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