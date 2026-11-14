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Kako je saopšteno, Minaković će u ponedeljak od 18 časova u Talinu predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.

Uz aut linije biće Nikola Borović i Boško Božović.

Četvrti sudija biće Novak Simović.

Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Pavle Tomić.

(Tanjug)

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Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport