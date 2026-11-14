Srpski arbitar Nenad Minaković sudiće meč između fudbalera Estonije i Bugarske u u okviru poslednjeg kola Grupe C4 Lige nacija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
Fudbal
UEFA UKAZALA POVERENJE SRBIMA: Minaković predvodi šestorku na meču Estonije i Bugarske
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Kako je saopšteno, Minaković će u ponedeljak od 18 časova u Talinu predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.
Uz aut linije biće Nikola Borović i Boško Božović.
Četvrti sudija biće Novak Simović.
Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Pavle Tomić.
(Tanjug)
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