BRUKA NA OPROŠTAJU RONALDA! Ceo svet se smeje, ovo je sramota epskih razmera!
Fudbalska reprezentacija Portugala doživela je pravi debakl na dan oproštaja od Kristijana Ronalda, pošto je na svom terenu u Bragi poražena od Danske rezultatom 4:1, u utakmici petog kola A divizije Lige nacija.
Veče koje je trebalo da bude posvećeno jednom od najvećih fudbalera svih vremena pretvorilo se u pravu noćnu moru za Portugalce. Navijači su se oprostili od dugogodišnjeg kapitena, reprezentativci su izašli u njegovim dresovima, a na tribinama je osvanuo transparent "Hvala, kapitenu".
Međutim, na terenu je usledio potpuni potop domaćina. Danci su poveli u finišu prvog poluvremena, kada je Pjer-Emil Hojbjerg u 43. minutu realizovao penal.
U nastavku je usledila prava katastrofa. Rasmus Hojlund je u 50. minutu duplirao prednost, a samo sedam minuta kasnije ponovo zatresao mrežu Portugalaca. Konačan udarac domaćinu zadao je Andersen u 75. minutu, kada je pogodio glavom za ogromnih 4:0.
Portugal je uspeo samo da ublaži poraz u trećem minutu nadoknade, kada je Bernardo Silva postavio konačnih 4:1.
Tako se oproštajna utakmica od Ronalda pretvorila u jedno od najneprijatnijih večeri za portugalski fudbal. Danska je odnela ubedljivu pobedu i pokazala da će Portugal morati mnogo bolje ukoliko želi da nastavi borbu za trofej u Ligi nacija.
Uprkos porazu, Portugal je sa 12 bodova obezbedio prolaz dalje, dok je Danska druga sa devet.
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