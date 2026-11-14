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Fudbalska reprezentacija Portugala doživela je pravi debakl na dan oproštaja od Kristijana Ronalda, pošto je na svom terenu u Bragi poražena od Danske rezultatom 4:1, u utakmici petog kola A divizije Lige nacija.

Veče koje je trebalo da bude posvećeno jednom od najvećih fudbalera svih vremena pretvorilo se u pravu noćnu moru za Portugalce. Navijači su se oprostili od dugogodišnjeg kapitena, reprezentativci su izašli u njegovim dresovima, a na tribinama je osvanuo transparent "Hvala, kapitenu".

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Međutim, na terenu je usledio potpuni potop domaćina. Danci su poveli u finišu prvog poluvremena, kada je Pjer-Emil Hojbjerg u 43. minutu realizovao penal.

U nastavku je usledila prava katastrofa. Rasmus Hojlund je u 50. minutu duplirao prednost, a samo sedam minuta kasnije ponovo zatresao mrežu Portugalaca. Konačan udarac domaćinu zadao je Andersen u 75. minutu, kada je pogodio glavom za ogromnih 4:0.

Portugal je uspeo samo da ublaži poraz u trećem minutu nadoknade, kada je Bernardo Silva postavio konačnih 4:1.

Tako se oproštajna utakmica od Ronalda pretvorila u jedno od najneprijatnijih večeri za portugalski fudbal. Danska je odnela ubedljivu pobedu i pokazala da će Portugal morati mnogo bolje ukoliko želi da nastavi borbu za trofej u Ligi nacija.

Uprkos porazu, Portugal je sa 12 bodova obezbedio prolaz dalje, dok je Danska druga sa devet.

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