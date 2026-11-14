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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švedske rezultatom 3:2 u petom kolu Lige nacija, iako je u drugom poluvremenu bila nadomak senzacionalnog povratka nakon tri gola zaostatka.

"Zmajevi" su odigrali dva potpuno različita poluvremena, a prvo će želeti što pre da zaborave. Švedska je od samog početka dominirala i već u petom minutu stigla do prednosti preko Svensona.

Samo šest minuta kasnije Đokereš je sa bele tačke povisio na 2:0, dok je isti fudbaler u drugom minutu nadoknade prvog dela ponovo bio precizan iz penala za ogromnih 3:0. Isak je u međuvremenu zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda.

Ipak, Bosna i Hercegovina se nije predavala. U nastavku je izašla mnogo odlučnije, a Gigović je već u 48. minutu smanjio na 3:1. Nada u veliki preokret dodatno je porasla u 62. minutu, kada je Kolašinac pogodio za 3:2.

„Zmajevi“ su do poslednjeg sudijskog zvižduka pokušavali da stignu do izjednačenja, ali nisu uspeli da postignu i treći gol, pa je Švedska sačuvala pobedu i obezbedila prvo mesto u grupi.

Bosna i Hercegovina će, uprkos porazu, igrati u baražu za plasman u A diviziju Lige nacija, pošto joj je odgovarao i rezultat utakmice Rumunija - Poljska 2:1.

Zanimljivo je da bi jedan od potencijalnih protivnika Bosne i Hercegovine u baražu mogla da bude i reprezentacija Srbije.

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