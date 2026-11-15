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Futsaleri Crvene zvezde nastavili su sa fenomenalnim partijama i upisali su novu pobedu u Prvoj ligi Srbije.

Ovog puta crveno-beli su u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu rezultatom 7:1 savladali najtrofejniji tim u istoriji Srbije - kragujevački Ekonomac.

Kada se pogleda rezultat deluje da je ovo bila lagana utakmica za futsalere Zvezde, ali je na terenu to bilo dosta drugačije.

Prvo poluvreme je prošlo u dominaciji crveno-belih, a jedini gol postigao je Nikola Polić u petom minutu. Ređale su se šanse pred golom odličnog Boška Đurovića, ali je čuvar mreže Ekonomca branio sjajno i na odmor se otišlo uz rezultat 1:0.

Početak drugog dela igre u potpunosti je pripao Ekonomcu. Imali su Kragujevčani nekoliko zicera da izjednače, ali je raspoloženi Nikola Josimović svojim odbranama sačuvao Zvezdu i dokazao da je i dalje jedan od najboljih golmana u Srbiji. A onda - blickrig Crvene zvezde. Od 25. do 28. minuta Zvezda je dala čak pet golova!

Prvo je Mladen Kocić odlično realizovao uigranu akciju iz prekida, da bi Nikola Matijević sa dva vezana gola u potpunosti srušio nadu futsalerima Ekonomca da mogu do povoljnog rezultata. Nisu se tu crveno-beli zaustavili - usledili su golovi Milorada Bojića i Mladena Stojanovića koji se u strelce upisao posle svega nekoliko sekundi na terenu.

Ekonomac je smanjio na 6:1 autogolom Stojanovića u 37. minutu, da bi isti igrač dva minuta kasnije postavio konačnih 7:1.

Posle ove pobede Zvezda je na 18 bodova i prva je na tabeli, dok je Ekonomac poslednji sa samo dva osvojena boda. Nakon meča usledilo je prepoznatljivo slavlje u svlačionici Crvene zvezde, koju sada očekuju dve veoma teške utakmice - gostovanje šampionu Loznici i večiti derbi protiv Partizana.

U ostalim mečevima 7. kola koji su odigrani u petak i subotu, Vinter Sport je savladao Novi Pazar sa 8:0, a Vranje i MB Namenska su odigrali nerešeno, 5:5.

Gest vredan pažnje

Pred početak meča prisustvovali smo jednoj emotivnoj sceni.

Čelnici Crvene zvezde uručili su poklon kapitenu Ekonomca, Andreji Stojčevskom, koji je svojovremeno nosio dres beogradskog kluba i ostavio lep trag.

Publika u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu ovaj potez nagradila je aplauzima.

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