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Brojke koje najbolje opisuju nemoć fudbalske reprezentacije Srbije pokazuju da su izabranici Veljka Paunovića po posedu lopte i tačnosti pasova pri samom evropskom dnu.

Iako postoje treneri koji ne insistiraju na velikom posedu i preferiraju direktan fudbal, to ne znači da njihove ekipe beže od lopte, već da u najkraćem roku traže put ka protivničkom golu. Igra reprezentacije Srbije, međutim, ne spada u tu kategoriju. Očajni statistički parametri kada su u pitanju kontrola igre i preciznost dodavanja ukazuju na nedostatak ideje, zbog čega ekipa ne uspeva ni da dođe u priliku da ozbiljnije ugrozi rivala.

Na obe utakmice protiv Nemačke, srpski tim je imao periode igre u kojima je posed lopte padao ispod 20 odsto. Sa tako malim vremenom provedenim sa loptom u nogama nemoguće je kreirati igru, a kamoli parirati snažnijim selekcijama.

Posed lopte: Ispred samo dve selekcije u Evropi

Zvanična statistika UEFA nakon pet odigranih kola Lige nacija je poražavajuća - Srbija zauzima tek 52. mesto po posedu lopte, sa prosekom od 36,8 odsto. Od svih evropskih reprezentacija, u sve četiri divizije takmičenja, slabiji učinak imaju jedino San Marino i Lihtenštajn, preneo je Mozzart Sport.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Iako treba uzeti u obzir težinu rivala, jer nije isto igrati protiv Nemačke i Holandije ili protiv timova iz C i D divizije (zbog čega je i Češka pri dnu), primer Turske pokazuje da je drugačiji pristup moguć. Turska se nalazi u sredini tabele sa 48,4 odsto poseda, uprkos tome što, baš kao i Srbija, nema nijedan bod i ima slabiju gol-razliku.

Sa druge strane, selekcija sa najvećim posedom u takmičenju je Nemačka (63,4 odsto), čemu je u velikoj meri doprinela i pasivna igra Srbije u njihova dva međusobna duela.

Problemi sa pas igrom i Paunovićeva dijagnoza

Ništa bolja situacija nije ni kada je reč o dodavanjima:

Tačnost pasa: Srbija je na 50. mestu sa 78,8 odsto uspešnih dodavanja. Iza nje su samo Belorusija, Lihtenštajn, Farska Ostrva i San Marino, dok je odmah ispred naredni rival - Grčka.

Ukupan broj pasova: „Orlovi“ dele 49. mesto sa San Marinom sa svega 1.487 upućenih pasova, dok su na istoj poziciji i po broju tačnih dodavanja (1.185). Poređenja radi, vodeća Španija u ovom segmentu ima 3.088 uspešnih pasova.

Bez lopte u posedu nema ni akcija, ni šansi, ni golova. Na ovaj problem ukazao je i selektor Veljko Paunović nakon poraza od Nemačke.

„U komunikaciji sa ljudima na klupi pokušao sam da prenesem igračima da je potrebno da naprave pet ili više pasova kako bismo izašli iz njihovog presinga, jer mi nemamo brz kontranapad. Ali, mi smo radili suprotno, udarali smo duge lopte ili pokušavali jednim pasom unapred da izađemo iz presing zone i to nam je celo prvo poluvreme bilo problem“, objasnio je Paunović.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije pred mečeve Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Golmani jedini u vrhu, pred Grčku zadatak jasan

Jedina statistička kategorija u kojoj je Srbija u samom vrhu takmičenja jeste broj odbrana golmana – podatak koji najmanje prija. Vanja Milinković-Savić i Đorđe Petrović su u dosadašnjih pet kola sakupili ukupno 27 odbrana, što je u proseku nešto više od pet po utakmici. Više posla od njih imali su jedino čuvari mreže Belgije (30 odbrana).

Pred duel sa Grčkom zadatak je jasan: preuzeti loptu i zaigrati fudbal, jer dosadašnja izdanja na terenu predstavljaju mučenje i za same igrače i za publiku.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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