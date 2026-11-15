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U 46. godini života Ronaldinjo se vraća fudbalu i u nedelju će zaigrati u italijanskoj trećoj ligi. Njegov debi za ekipu Ravene zakazan je za 17.30 časova na utakmici protiv Forlija, gde će se naći u startnoj postavi sa planom da na terenu provede oko pola sata.

Povratak na Apenine za njega nosi posebnu emociju, s obzirom na to da je u prošlosti već nastupao u ovoj zemlji noseći dres Milana, a kako sam ističe, Italiju veoma voli.

1/5 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

"Prvi gol u Italiji sam dao u derbiju protiv Intera i definitivno ga neću zaboraviti. Kada god se vratim u Italiju, na svakom ćošku me na to podsećaju. Lepo mi je bilo u Milanu, imam divne uspomene. Budi taj grad uvek u meni lepa sećanja", rekao je Ronaldinjo za italijansku "Gazetu".

Pripreme za ovaj nastup počele su još u petak, kada je doputovao u Italiju. Po dolasku u Ravenu upoznao se sa novim saigračima na zajedničkoj večeri, nakon čega je odradio i trening uoči današnjeg susreta.

"Želim da usrećim ljude u Raveni, znam koliko su strastveni. Srećan sam što ću biti na terenu prvi put od 2015. godine. Sviđa mi se ideja da učinim ljude srećnim i da obradujem ove divne navijače."

Prijateljstvo presudilo da ponovo obuje kopačke

Čuveni brazilski as objasnio je i šta je bio glavni razlog da se u poznim igračkim godinama odluči na povratak fudbalu.

"Zbog prijateljstva koje imam sa predsednikom kluba Ignacijom Ciprijanijem i zbog stvari koje želimo da uradimo u budućnosti. Ovde sam da doživim nešto unikatno, posebno. Jedan divan momenat i mislim da ćemo svi imati jedan lep i poseban dan, bar se tome nadam. Imam šansu da usrećim ljude i radujem se tom iskustvu", zaključio je Ronaldinjo.

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