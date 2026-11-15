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Bivši selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, mogao bi uskoro da dobije novi trenerski angažman i vrati se u kineski fudbal.

Iako su mišljenja o njegovom učinku na klupi nacionalnog tima podeljena, izvesno je da se legendarni fudbaler i trener nalazi blizu novog potpisa. Prema pisanju kineskih medija, ekipa Šandong Tajšana pokazala je ozbiljno interesovanje da angažuje srpskog stručnjaka, a pregovori dve strane su već u poodmakloj fazi.

1/27 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Poznato okruženje i srpski derbi u najavi

Eventualni povratak u Kinu za Stojkovića ne bi predstavljao nepoznanicu, s obzirom na to da je u toj zemlji već radio kao trener Gvangdžou RF-a i dobro je upoznat sa tamošnjim prvenstvom. Zanimljivo je da bi ga u ligi sačekao još jedan srpski trener i bivši šef stručnog štaba Crvene zvezde - Vladan Milojević, koji sa klupe predvodi Šangaj Šenhuu.

Period bez angažmana

Podsetimo, Stojković je nakon odlaska iz Kine preuzeo kormilo reprezentacije Srbije 2021. godine. Na toj funkciji zadržao se sve do oktobra 2025. godine, od kada je bez kluba, ali bi se taj status uskoro mogao promeniti.

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