SPREMAN VELIKI POVRATAK DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA! Kinezi plasirali bombu: Bivši selektor Srbije se vraća na dobro poznato mesto!
- Dragan Stojković Piksi mogao bi uskoro da dobije novi trenerski posao i vrati se u kineski fudbal. Prema pisanju kineskih medija, Šandong Tajšan je ozbiljno zainteresovan za njega, a pregovori su u poodmakloj fazi.
- Povratak u Kinu za Stojkovića ne bi bio nepoznanica, jer je ranije vodio Gvangdžou RF i dobro poznaje tamošnje prvenstvo. U ligi bi mogao da se susretne i sa Vladanom Milojevićem, koji vodi Šangaj Šenhuu.
Bivši selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, mogao bi uskoro da dobije novi trenerski angažman i vrati se u kineski fudbal.
Iako su mišljenja o njegovom učinku na klupi nacionalnog tima podeljena, izvesno je da se legendarni fudbaler i trener nalazi blizu novog potpisa. Prema pisanju kineskih medija, ekipa Šandong Tajšana pokazala je ozbiljno interesovanje da angažuje srpskog stručnjaka, a pregovori dve strane su već u poodmakloj fazi.
Poznato okruženje i srpski derbi u najavi
Eventualni povratak u Kinu za Stojkovića ne bi predstavljao nepoznanicu, s obzirom na to da je u toj zemlji već radio kao trener Gvangdžou RF-a i dobro je upoznat sa tamošnjim prvenstvom. Zanimljivo je da bi ga u ligi sačekao još jedan srpski trener i bivši šef stručnog štaba Crvene zvezde - Vladan Milojević, koji sa klupe predvodi Šangaj Šenhuu.
Period bez angažmana
Podsetimo, Stojković je nakon odlaska iz Kine preuzeo kormilo reprezentacije Srbije 2021. godine. Na toj funkciji zadržao se sve do oktobra 2025. godine, od kada je bez kluba, ali bi se taj status uskoro mogao promeniti.
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