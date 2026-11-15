Fudbalska javnost se nagledala svakakvih komičnih i bizarnih autogolova, ali ono što je viđeno protekle noći u Argentini lako bi moglo da ponese titulu najneverovatnijeg kiksa u novijoj istoriji fudbala.
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U okviru četvrtfinala plej-ofa argentinske Primere B snage su odmerili Komunikasiones i Arsenal Sarandi. Umesto najavljenog uzbuđenja, meč je dobio potpuno nadrealan uvod već u trećem minutu, kada je golman domaćih Ezekijel Baher režirao potez o kojem bruji planeta.
Iskusni čuvar mreže je nakon rutinski uhvaćene lopte poželeo da fintira dodavanje rukom, ali se sve pretvorilo u potpunu katastrofu.
Dok je pokušavao da povuče ruku nazad i zadrži loptu u naručju, ona mu je na volšeban način iskliznula i otkotrljala se pravo u sopstvenu mrežu.
Pogledajte ovu komičnu situaciju koja obilazi planetu:
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