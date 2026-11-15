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Venger je razmatrao mogućnost da se uključi u trku za čelnu poziciju svetskog fudbala, ali je odustao od te namere, potvrdili su izvori Bi Bi Si-ja.

Pozicija aktuelnog predsednika Infantina uzdrmana je nakon reakcija javnosti i fudbalskih zvaničnika zbog neuspelog plana o prodaji komercijalnih udela na Svetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Venger, koji obavlja funkciju direktora Fifa za globalni razvoj fudbala, navodno je imao podršku Evropske fudbalske unije (Uefa), koja predvodi opoziciju Infantinu.

Odluka Francuza predstavlja značajan podsticaj Infantinu u nastojanju da osvoji četvrti mandat na čelu Fifa. Uefa se, međutim, nada da će pronaći alternativnog kandidata pre isteka roka za prijavu, koji ističe u sredu.

Jedan od uticajnih predstavnika grupe koja se protivi Infantinu ocenio je da je Vengerovo odustajanje "prava šteta", uz ocenu da je Francuz mogao da okupi veliki broj pristalica širom sveta.

Prvi je kandidaturu, još u oktobru, najavio nekadašnji defanzivac Totenhema Ramon Vega, dok je nameru da se kandiduje saopštio i počasni predsednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima.

1/6 Vidi galeriju Arsen Venger Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin

Ipak, prema informacijama Bi Bi Si-ja, Tašima još nije obezbedio neophodnih pet nominacija nacionalnih saveza, iako i dalje pokušava da ih prikupi.

Venger se ranije distancirao od neuspelog plana Fifa, istakavši da nije učestvovao u njegovoj izradi i da je za njega prvi put saznao iz medija. Naglasio je i da je povlačenje projekta bilo neophodno, uz poruku da veruje u nezavisnu Fifa koja radi u interesu fudbala, uz posvećenost transparentnosti i integritetu.