Odmah po završetku treninga, naša selekcija krenula je put Volosa, gde je u ponedeljak od 20.45 časova očekuje duel sa reprezentacijom koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivica Jovanović.

Selektor Veljko Paunović za ovaj susret neće moći da računa na Andriju Živkovića i Vanju Dragojevića , koji su zbog crvenih kartona na utakmici protiv Nemačke izgubili pravo nastupa u poslednjem kolu.

Odluka o priključenju Dragojevića mladoj reprezentaciji u skladu je sa stavom selektora Paunovića da igrači koji iz različitih razloga nisu u A timu, a imaju pravo nastupa za selekciju do 21 godine, treba da budu na raspolaganju Zoranu Mirkoviću. Na taj način nastavlja se tesna saradnja dve selekcije, sa zajedničkim ciljem da mladi igrači kroz reprezentativne obaveze stiču iskustvo i doprinose pripremi ekipe za predstojeće takmičenje čiji će jedan od organizatora biti i naša zemlja.