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Kevin De Brujne ne može više da izdrži niti jedan mesec u Napulju, smatra da je napravio veliku grešku dolaskom u ovaj klub, a sve je eskaliralo kada je većina saigrača stala na stranu Lorenca Luke, njegovog saigrača koji je ušao u sukob sa Belgijancem.

Pisali smo već o tome da želi i momentalni raskid ugovora, čak i na svoju štetu, samo da ode iz Napulja.

I njegov odlazak će se desiti, pitanje je samo trenutka, oglasila se i njegova supruga na mrežama gde ističe između redova da su blizu napuštanja ovog grada. Navodi da je život u Napulju veoma težak za celu porodicu.

Gde dalje?

Belgija je najverovatnija opcija, kako se navodi, a supruga Mišel ističe Limburg u Belgiji kao mesto gde želi da se skrasi.

Kevinu je, čini se, u ovom trenutku bitnija porodica od fudbala, pa bi nastavak karijere mogao da se desi u Belgiji ili možda Holandiji gde je zainteresovan PSV.

Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Limburg je mesto koje je veoma blizu Genku, svega 20 minuta automobilom, a baš u Genku je De Brujne počeo svoju karijeru. Sa druge strane, Ajndhoven je udaljen sat vremena vožnje, pa ni PSV ne smemo tek tako odbaciti kao opciju.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

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