DA LI OVO ZNAČI SAMO JEDNO? De Brujneova supruga otkrila šta se dešava sa njenim suprugom! Evo koji klubovi žele slavnog Belgijanca!
Kevin De Brujne ne može više da izdrži niti jedan mesec u Napulju, smatra da je napravio veliku grešku dolaskom u ovaj klub, a sve je eskaliralo kada je većina saigrača stala na stranu Lorenca Luke, njegovog saigrača koji je ušao u sukob sa Belgijancem.
Pisali smo već o tome da želi i momentalni raskid ugovora, čak i na svoju štetu, samo da ode iz Napulja.
I njegov odlazak će se desiti, pitanje je samo trenutka, oglasila se i njegova supruga na mrežama gde ističe između redova da su blizu napuštanja ovog grada. Navodi da je život u Napulju veoma težak za celu porodicu.
Gde dalje?
Belgija je najverovatnija opcija, kako se navodi, a supruga Mišel ističe Limburg u Belgiji kao mesto gde želi da se skrasi.
Kevinu je, čini se, u ovom trenutku bitnija porodica od fudbala, pa bi nastavak karijere mogao da se desi u Belgiji ili možda Holandiji gde je zainteresovan PSV.
Limburg je mesto koje je veoma blizu Genku, svega 20 minuta automobilom, a baš u Genku je De Brujne počeo svoju karijeru. Sa druge strane, Ajndhoven je udaljen sat vremena vožnje, pa ni PSV ne smemo tek tako odbaciti kao opciju.
Kurir sport / Sportske.netNe propustite